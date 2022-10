Quarteto Fantástico nem estreou e já decepciona os fãs

Marvel decepciona após anuncio de que o Doutor Destino não será o vilão principal do Quarteto Fantástico no filme da equipe no MCU.

O Quarteto apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel em 19614, como um grupo de super-heróis que conseguem seus superpoderes após serem expostos a raios cósmicos.

A equipe é liderada por Reed Richards, que consegue esticar partes de seu corpo, Susan Storm, capaz de ficar invisível e criar campos de força, Johnny Storm, irmão de Sue, que controla o fogo, e Ben Grimm, que se torna um monstro feito de pedras conhecido como Coisa.

O Doutor Destino se tornou o principal inimigo do Quarteto Fantástico, tendo aparecido nos quadrinhos pela primeira vez em 1962. Ele é um cientista e inventor genial, e usa armas de alta tecnologia para tentar conquistar o mundo.

O personagem foi vilão em todos os filmes do Quarteto feitos até hoje. Nos filmes do início dos anos 2.000 ele foi interpretado pelo ator Julian McMahon, e no reboot de 2015 por Toby Kebbell.

Agora que a Marvel Studios anunciou sua tão esperada versão da equipe, os fãs estavam ansiosos para a chegada do Doutor Destino na franquia, mas, aparentemente, teremos que esperar pela chegada do vilão.

A notícia chega como um rumor revelado pelo jornalista Jeff Sneider em seu podcast The Hot Mic. Ele diz que a Marvel decidiu não usar o Doutor Destino como vilão do filme do Quarteto fantástico.

De acordo com as fontes de Sneider, o principal inimigo da equipe será introduzido em uma cena pós-créditos do filme: “Me disseram que o Doutor Destino não é o vilão em Quarteto Fantástico. O Doutor Destino será introduzido, basicamente, em tipo, uma cena no meio ou após os créditos.”

Então quem será o vilão no filme do Quarteto Fantástico

Mesmo sem o Doutor Destino como o principal vilão do filme, é importante dizer que o quarteto tem uma ótima galeria de antagonistas que não foi bem explorada nos filmes anteriores.

Porém, outro de seus vilões principais é Namor, que será introduzido em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Como o personagem deve ser uma espécie de anti-herói até o final do filme, é improvável que ele seja o vilão novamente em Quarteto Fantástico.

Provavelmente, o aguardado filme da equipe irá puxar um novo vilão diretamente dos quadrinhos, Galactus, o Devorador de Mundos, e Diablo, um alquimista medieval que possui controle sobre os 4 elementos, são boas opções.

A Saga do Multiverso também abre espaço para uma equipe de vilões dos quadrinhos, o Quarteto Sinistro, que é uma versão maligna do Quarteto Fantástico.

O filme do Quarteto Fantástico estreia nos cinemas no dia 14 de fevereiro de 2025.

