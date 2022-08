Quarteto Fantástico: Veja astro de Você como Reed Richards

Penn Badgley, um dos nomes que vem ganhado força para interpretar o Sr. Fantástico no longa do Quarteto Fantástico anunciado para 2024, ganhou uma arte feita pelo perfil @bosslogic que o caracteriza como o personagem.

Após a Marvel Studios confirmar o filme que introduzirá a família de super-heróis ao MCU, os fãs e a imprensa têm especulado nomes para o elenco. O ator Penn Badgley, conhecido por estrelar a série Você (You) da Netflix e pelo seu papel como Dan Humphrey em Gossip Girl, vem sendo bem comentado para ser o homem mais inteligente do Universo Marvel.

Aproveitando o hype de uma possível escalação do ator, o artista @bosslogic postou em suas redes sociais uma arte em que podemos ver Penn com o uniforme do quarteto e as famosas têmporas grisalhas do personagem.

O artista comenta no post: “Eu eu acho que ele seria melhor interpretando o Dr. Destino. Não consigo vê-lo como Reed”. É importante dizer que não existe nenhuma confirmação de conversas entre a Marvel e Badgley, mas Kevin Feige revelou que a escolha de elenco para o Quarteto se trata de encontrar “os melhores atores para o trabalho.”

Ainda temos poucas informações sobre o elenco do filme, e mais confirmações são esperadas na convenção da Disney, D23 que acontecerá dos dias 9 a 11 de setembro.

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Até o momento, o diretor Matt Shakman, de WandaVision, está negociando para dirigir o filme.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

