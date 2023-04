Rachel Zegler, de Shazam!, recusou novo Jogos Vorazes e se arrependeu na hora

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o próximo filme da saga, é um prelúdio sobre o jovem Coriolanus Snow. Rachel Zegler, de Shazam! 2, quase perdeu a oportunidade de estrelar o filme.

Rachel Zegler rapidamente fez um nome para si mesma em Hollywood, estrelando filmes como Amor, Sublime Amor e Shazam! Fúria dos Deuses.

Em breve, ela estrelará Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Enquanto qualquer novato pularia de cabeça na oportunidade de estrelar a franquia de sucesso, Zegler recusou o papel inicialmente, uma decisão da qual ela se arrependeu instantaneamente.

“Ofereceram-me em janeiro do ano passado, e eu queria tanto”, disse ela ao podcast Happy Sad Confused. “Eu não fiz o teste. Só recebi uma ligação do meu agente que disse: ‘Francis Lawrence quer que você faça isso’. E eu me encontrei com ele por umas três horas no Soho Hotel, em Londres”.

“E então ele me disse que eles estavam filmando na Alemanha e na Polônia, e eu tinha acabado de chegar a Londres, e eu queria desaparecer, porque eu estava tão longe de casa pela primeira vez. E eu estava longe de todos que eu conhecia e amava, e eu disse: ‘Não.’ E eu me arrependi no segundo em que eu disse isso.”

Felizmente para ela, outro projeto com o qual ela estava comprometida foi adiado em um ano, abrindo sua agenda perfeitamente para A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então, Zegler rapidamente lançou seu nome de volta para a equipe e conseguiu o papel que era dela para começo de converso.

Rachel Zegler em Shazam! 2

Do que se trata o novo Jogos Vorazes

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é baseado no livro de mesmo nome, de Suzanne Collins, que conta a história de Coriolanus Snow, quando tinha 18 anos. O personagem será vivido por Tom Blyth. Ele vai contracenar com Rachel Zegler, que será Lucy Gray Baird, um tributo que Snow tem a tarefa de orientar, Peter Dinklage de Game of Thrones, Viola Davis, entre outros.

Com isso, a trama se passa bem antes de Snow se tornar presidente de Panem, como vemos nos filmes principais da franquia e, também, nos livros.

Vemos a família Snow passando por maus bocados, quando ele é escolhido para ser mentor na 10ª edição dos Jogos Vorazes e busca fazer sua própria sorte.

O roteiro foi escrito por Collins e por Michael Arndt, de Jogos Vorazes: Em Chamas. Francis Lawrence, diretor da trilogia Jogos Vorazes, retorna à função.

Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes estreia em 16 de novembro no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.