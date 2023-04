Renfield chega aos cinemas: Conheça essa releitura de Drácula

Prestes a estrear nos cinemas brasileiros, Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe tem tudo para conquistar o público nacional com uma interessante mistura de comédia e terror. Protagonizada por Nicholas Hoult e Nicolas Cage, essa releitura de Drácula se destaca por não focar no vampiro, mas sim em Renfield, seu fiel (e paranoico) lacaio.

Baseado em uma história de Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead, Renfield tem Chris McKay (A Guerra do Amanhã) na direção.

Nos Estados Unidos, Renfield: Dando o Sangue pelo Chefe estreou em 14 de abril. O filme dividiu as opiniões da crítica especializada, garantindo 57% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe; confira!

Renfield tem trama divertida e assustadora nos cinemas

A trama de Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe traz alguns dos personagens mais icônicos do livro Dráculo, de Bram Stoker, ao mundo moderno.

O longa foca na conturbada jornada de Renfield, o lacaio de Drácula que tem a ingrata missão de trazer vítimas para o vampiro.

“Renfield, o ajudante torturado de seu chefe narcisista, Drácula, é forçado a procurar novas presas para seu mestre e cumprir todas as suas ordens. No entanto, após séculos de servidão, ele está pronto para descobrir se há vida fora da sombra do Príncipe das Trevas”, diz a sinopse oficial de Renfield.

No filme, o protagonista R.M. Renfield decide abandonar sua “carreira” de séculos e iniciar uma nova vida em Nova Orleans.

Fugindo de seu antigo mestre, ele desenvolve uma grande conexão com uma divertida – mas extremamente agressiva – policial de trânsito chamada Rebecca. Juntos, os dois vivem grandes aventuras enquanto o Conde Drácula planeja sua terrível vingança.

Elenco de Renfield é liderado por Nicholas Hoult

Nicholas Hoult, o Dr. Hank McCoy da franquia X-Men, interpreta o personagem titular em Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe.

Além de viver o mutante Fera nos filmes dos X-Men, Hoult dá um show de atuação como o Imperador Peter III na série The Great.

Awkwafina, de filmes como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e 8 Mulheres e Um Segredo, interpreta a policial de trânsito Rebecca Quincy.

O icônico Nicolas Cage, de filmes como Dupla Face, A Lenda do Tesouro Perdido e O Feitiço da Lua, completa o elenco de Renfield como uma versão pra lá de inusitada do Conde Drácula.

Ben Schwartz (Space Force), Adrian Martinez (A Vida Secreta de Walter Mitty), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Brandon Scott Jones (The Other Two) também estão no longa.

Data de estreia de Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe

Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 27 de abril de 2023. O filme é recomendado para maiores de 18 anos.

Confira abaixo o trailer legendado do longa!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.