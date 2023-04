Renfield vai ter continuação? O que sabemos sobre o filme com Nicolas Cage

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Renfield: Dando o Sangue pelo Chefe tem decepcionado nas bilheterias e dividido a opinião da crítica especializada. Mesmo assim, quem já conferiu o filme de Nicholas Hoult e Nicolas Cage nos cinemas quer saber: será que o longa de terror e comédia terá continuação?

“Renfield, o ajudante torturado de seu chefe narcisista, Drácula, é forçado a procurar novas presas para seu mestre e cumprir todas as suas ordens. No entanto, após séculos de servidão, ele está pronto para descobrir se há vida fora da sombra do Príncipe das Trevas”, diz a sinopse oficial de Renfield.

Além de Nicholas Hoult (The Great) e Nicolas Cage (A Lenda do Tesouro Perdido), Renfield conta também com Awkwafina (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Ben Schwartz (Space Force), Adrian Martinez (A Vida Secreta de Walter Mitty), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Brandon Scott Jones (The Other Two) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a potencial continuação de Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe nos cinemas.

Renfield: Dando o Sangue pelo Chefe terá continuação?

Infelizmente para os fãs de Renfield: Dando o Sangue pelo Chefe, o filme de Nicholas Hoult e Nicolas Cage não deve ganhar uma continuação.

Antes do lançamento do filme, em um papo com a imprensa, Robert Kirkman afirmou que uma sequência de Renfield poderia ser produzida “se o filme se destacasse nas bilheterias” – o que acabou não acontecendo.

“Se você vai fazer qualquer filme, tem que pensar nisso. Talvez, teremos a possibilidade de produzir uma sequência se o filme se der bem nas bilheterias. Mas a Universal foi ótima em nos orientar para produzir Renfield como uma história única e completa. É um filme individual”, explicou o produtor.

Ou seja: como você já pôde perceber, a produção de uma sequência de Renfield depende primordialmente dos níveis de lucro do novo filme.

Renfield: Dando o Sangue pelo Chefe foi produzido com um orçamento de 65 milhões de dólares. Pelo menos até o momento, o filme faturou somente 20 milhões nas exibições mundiais – o que torna a produção de uma sequência, no mínimo, improvável.

O filme de terror e comédia, inclusive, corre o risco de não recuperar o investimento da Universal Pictures, o que reduz ainda mais a possibilidade de uma continuação.

Além disso, como citamos anteriormente, Renfield tem dividido a opinião da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme tem somente 58% de aprovação.

Por outro lado, Nicolas Cage – que dá um show como uma versão pra lá de bizarra do Conde Drácula – afirmou que toparia reprisar o papel em uma potencial sequência de Renfield. Ou seja: nem tudo está perdido!

Você pode assistir Renfield: Dando o Sangue pelo Chefe nos cinemas brasileiros.

