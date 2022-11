Retorno de Henry Cavill como Superman evita problema em The Flash

O ator Henry Cavill finalmente retornou como Superman, após anos longe do papel no cinema. Os fãs da DC estão eufóricos com sua volta, que aconteceu ainda em Adão Negro.

Com o astro dando o ar da graça após seis anos fora do DCEU, o Superman acabou aparecendo duas vezes sem ele, em Shazam! e na série Pacificador. No entanto, o rosto do Homem de Aço acabou não aparecendo.

Especulações ao longo das gravações de The Flash relataram que Cavill seria substituído por outro ator. Além disso, também foi especulado que a Supergirl poderia assumir a posição de seu primo.

Porém, o retorno de Cavill como Superman ao DCEU evita um grande problema que poderia acontecer em The Flash, filme de 2023.

Uma reformulação não seria o ideal para o Superman

Substituir Cavill como Superman no DCEU não seria o ideal, visto que ele já se tornou o rosto do personagem no cinema (via ScreenRant).

O ator é muito popular, que aumentou ainda mais na série The Witcher. Sua saída como Geralt no seriado da Netflix o deixa com mais tempo para viver o Superman, podendo explorar melhor o personagem.

Assim como substituir Gal Gadot como Mulher-Maravilha, ou Margot Robbie como Arlequina, seria estranho ver outro ator no papel de Cavill.

Porém, no arco Flashpoint nos quadrinhos, uma outra versão do Superman aparece, controlada pelo governo e que foi deixada em uma cela.

Essa versão não foi exposta aos raios solares, com ele desenvolvendo sua estrutura física e completa dominância de suas habilidades.

No entanto, nada impede que uma outra versão alternativa apareça em The Flash, podendo ser o rosto de Cavill ou não.

As gravações de The Flash aconteceram antes do retorno de Cavill ao papel, e o filme ainda passou por algumas refilmagens. Tudo é possível, com o ator podendo aparecer no longa.

Vale relembrar que o filme com Ezra Miller contará com duas versões do Batman, sendo a de Ben Affleck, do universo principal, e a de Michael Keaton, na linha alternativa.

The Flash estreia no dia 26 de junho de 2023 nos cinemas.

