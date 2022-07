Revelado o valor absurdo que Dwayne Johnson vai ganhar em Adão Negro

Dwayne Johnson é um dos principais astros de Hollywood, e seu salário para estrelar Adão Negro chegou a um valor absurdo.

O ator que vai viver o papel dos sonhos, assinou um contrato para ganhar US$ 22,5 milhões pelo longa-metragem, conforme aponta relatório da Variety (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

Ainda no estúdio, Margot Robbie e Ryan Gosling assinaram para ganharem US$ 12,5 milhões cada por Barbie. Robbie ainda participa como produtora executiva. Por sua vez, Jason Momoa volta para a sequência de Aquaman com um salário de US$ 15, o dobro recebido pelo primeiro filme.

Na Marvel, Tom Hardy tem um salário de US$ 20 milhões para Venom 3, embora sua participação na produção e escrita do roteiro possa aumentar o valor.

Chris Hemsworth e Mille Bobby Brown ganharão US$ 20 milhões e US$ 10 milhões, respectivamente, por Extração 2 e Enola Holmes 2.

Os salários mais baixos ficam com Anya-Taylor Joy por Furiosa, com US$ 1,8 mihões, e Jamie Lee Curtis, estrela de Halloween Ends, embolsando US$ 3,5 milhões.

Salários astronômicos

O líder da lista é Tom Cruise, que embolsou US$ 100 milhões por Top Gun: Maverick (Top Gun 2). O valor absurdo se dá por conta da participação do astro na bilheteria, que ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão.

Will Smith vem em segundo por Emancipation, com um valor de US$ 35 milhões. Logo atrás, há nomes como Leonardo DiCaprio, Bradd Pitt, Joaquin Phoenix por Coringa 2, entre outros.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.