Robert Downey Jr. critica insultos de Quentin Tarantino contra a Marvel

As críticas contra os filmes de heróis são constantes entre diretores renomados. Porém, o astro Robert Downey Jr. entrou em defesa após insultos de Quentin Tarantino contra a Marvel.

Em recente entrevista ao Deadline, o astro de Homem de Ferro revelou sua posição no debate sobre filmes de super-heróis.

“Acho que nossas opiniões sobre esses assuntos dizem muito sobre nós. Acho que estamos em um tempo e lugar para os quais contribuí involuntariamente, onde a propriedade intelectual tem precedência sobre princípios e personalidade”, disse o astro.

O ator ainda comentou sobre como isso vem dividindo opiniões, e revelou ser uma perca de tempo ter essa briga interna entre filmes de heróis contra outras produções fora do gênero.

“Eu acho que criativamente é uma perda de tempo estar em guerra com nós mesmos. Eu acho que este é um momento em que tudo está muito mais fragmentado. Precisamos de coisas grandes para abrir espaço para filmes como Armageddon Time”, comentou ele.

Ator elogia Christopher Nolan em Oppenheimer

Robert Downey Jr. fez seu nome na Marvel como Tony Stark, atraindo vários outros projetos. No entanto, ele está em um bem diferente, e justamente em um filme sobre acontecimentos na Segunda Guerra Mundial.

O astro elogiou o diretor Christopher Nolan, que dirigiu a trilogia Cavaleiro das Trevas e auxiliou no crescimento do gênero de heróis. Nolan está filmando o filme Oppenheimer.

“Estou dizendo que as coisas estão sempre mudando e estou em um ponto da minha vida em que agora voltei atrás, trabalhando com Christopher Nolan no que foi uma experiência excepcionalmente transformadora para mim”, acrescentou o astro.

Tarantino recentemente criticou como os filmes de heróis estão dominando as salas de cinema pelo mundo, não deixando espaço para outros projetos.

Ele é mais um dos diretores que não gostam da polarização dos heróis no cinema, assim com Martin Scorsese, cineasta conhecido por O Lobo de Wall Street.

