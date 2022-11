Tarantino diz o que realmente acha dos filmes da Marvel

O diretor Quentin Tarantino é conhecido por ter seu próprio estilo com filmes sanguinários, ou até mesmo uma sátira nos mais recentes projetos.

Seu último filme a ser lançado nos cinemas foi Era uma vez em… Hollywood, que teve as estrela Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie no elenco.

Continua depois da publicidade

O cineasta disse não ser o maior fã do gênero de heróis, especialmente quando se trata da Marvel, que certas vezes limita a liberdade criativa dos diretores.

Tarantino voltou a comentar sobre o assunto, e disse em uma entrevista o que realmente acha dos filmes da Marvel atualmente (via Looper).

Quentin Tarantino

Diretor colecionava quadrinhos da Marvel, mas não gosta do MCU

Tarantino, que é um grande fã de Superman: O Retorno, voltou a comentar sobre o MCU, poucos anos após Martin Scorsese ter criticado a Marvel.

O diretor foi provocado quanto ao comentário de Scorsese sobre os filmes do MCU não serem cinema, e Tarantino opinou sobre o assunto.

Segundo ele, o MCU afetou e moldou os espectadores nos dias atuais, pois os filmes da Marvel apenas desfrutam do monopólio da experiência de ir ao cinema.

Além disso, Tarantino garantiu que não há competição quando se trata de filmes de heróis, muito menos alternativas para os fãs que querem outros filmes. Ou seja, o diretor vê que há mais projetos da DC ou da Marvel dominando as salas do cinema.

O cineasta ainda admitiu que as franquias Harry Potter, Star Wars e Transformers, além de Marvel e DC, também influenciaram o público a ir mais ao cinema.

Além disso, Tarantino admitiu ser um fã da Marvel quando era criança, e revelou que colecionava quadrinhos da editora na época.

Tarantino deixou claro que realmente não gosta do MCU ou do uso abusivo de efeitos especiais, preferindo os efeitos práticos.

“Se você não filmou no dia, não conta”, disse ele.

Diversos filmes costumam fazer o uso da tela verde, especialmente o MCU, para tentar engrandecer a obra com visuais deslumbrantes.

Porém, mesmo não gostando do gênero, nada impediu do diretor em trabalhar com alguns astros que estiveram na Marvel ou DC, contribuindo antes ou depois dos atores estarem nas produções de heróis.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.