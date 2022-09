Robert Pattinson recusou papel em filme da Marvel e não se arrepende

Sucesso nos cinemas com o novo filme do Batman, Robert Pattinson é um dos astros mais aclamados da atualidade. Além de interpretar Bruce Wayne no longa da DC, o ator também figurou no elenco de algumas das franquias mais famosas de todos os tempos, como Harry Potter e Crepúsculo. O que muitos fãs não sabem é que Pattinson já recusou um papel na Marvel – e não se arrepende.

Desde sua estreia nos cinemas, Batman se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência e crítica. O filme faturou milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de exibições, e chegou a 85% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Continua depois da publicidade

Grande parte dessa popularidade se deve à performance de Robert Pattinson, que é acompanhado por Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright e outros astros.

O site Looper revelou tudo sobre o papel na Marvel recusado por Robert Pattinson; confira abaixo.

Qual papel Robert Pattinson recusou na Marvel?

Antes do lançamento de Guardiões da Galáxia, em 2014, Robert Pattinson revelou que havia recebido um convite para integrar o elenco do filme da Marvel.

Infelizmente, o ator não revelou qual personagem foi convidado a interpretar.

Vale lembrar que Guardiões da Galáxia acompanha as aventuras de um time cósmico de heróis, formado (no primeiro filme) por Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista) e Rocket (Bradley Cooper).

Em um papo com a Variety, Robert Pattinson não informou qual personagem da Marvel interpretaria em Guardiões da Galáxia, mas garantiu que uma breve negociação foi conduzida entre os produtores da Marvel e seu agente.

Guardiões da Galáxia se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência em 2014, com uma bilheteria mundial de 772 milhões de dólares.

Mesmo assim, em outra entrevista, Robert Pattinson afirmou que não se arrepende de não ter aceitado o convite da Marvel.

“A minha intenção não era sair de Crepúsculo e entrar na Marvel. Eu não sabia exatamente o que estava procurando, mas nunca enxerguei um caminho nessa direção”, comentou o ator.

A explicação dada pelo astro faz sentido, já que o principal desejo de Robert Pattinson após a saga Crepúsculo, foi se afastar dos grandes blockbusters e diversificar sua carreira.

Recentemente, rumores compartilhados nas redes sociais indicaram a presença de Robert Pattinson em Guardiões da Galáxia 3, com previsão de estreia para 2023.

Infelizmente, o diretor James Gunn não demorou a jogar um balde de água fria nas expectativas dos fãs.

“Eles definitivamente não são reais”, comentou o cineasta sobre os boatos.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível no HBO Max. Os filmes do MCU estão disponíveis na plataforma Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.