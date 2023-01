Ron de Harry Potter diz que reboot funcionaria como série de TV

O ator Rupert Grint, intérprete de Ron na franquia Harry Potter, revelou que o reboot funcionaria, mas como uma série de TV.

Em entrevista para a GQ Magazine (via Variety), o astro comentou que caso houvesse um reboot, ele poderia ir para a TV em algum momento.

Continua depois da publicidade

“Eu adoraria ver Harry Potter ser adaptado para uma série de TV. Eu acho que realmente funcionaria. Tenho certeza de que os filmes serão refeitos, de qualquer maneira”, disse ele.

Ainda de acordo com Grint, ele sentiu que deveria passar o bastão para outro ator interpretar Ron, parecendo querer ver uma outra versão.

“Acho que haveria uma sensação de passar o bastão, deixando outra pessoa interpretar Ron. É estranho porque eu sou protetor com ele, eu poderia me relacionar tanto com ele, e então fui escolhido para trazê-lo à vida. Isso é difícil de deixar ir. Mas seria bom também”, disse ele.

Rupert Grint diz que fazer filmes de Harry Potter foi “bem sufocante”

Em recente entrevista, o ator comentou que começou a se tornar mais Ron na vida real do que ele mesmo, e isso pareceu confundi-lo (via Digital Spy).

“Nos filmes, nós nos fundimos em um. No final, eu estava interpretando a mim mesmo. As linhas estavam borradas. Eu respondo a isso, se alguém me chama de Ron. É o meu segundo nome”, disse ele.

Por ter estado na franquia e filmado um longo tempo, Grint revelou estar cansado e se sentir sufocado, embora ele tenha comentado que retornaria ao personagem. Segundo o ator, a saga terminou no momento certo.

“Foi bastante sufocante. Eu queria uma pausa, para refletir sobre tudo… Foi uma experiência extracorpórea por um tempo, mas acho que terminamos na hora certa. Se continuássemos, poderia ter acabado ladeira abaixo”, comentou.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.