Roteirista revela abordagem para reboot de O Exorcista

David Gordon Green trouxe ao mundo, em 2018, uma continuação do primeiro longa da franquia Halloween, de 1978. O sucesso foi tanto que agora, ao lado do roteirista Scott Teems, está desenvolvendo um novo filme de O Exorcista, que fará parte de uma trilogia inédita.

Em entrevista recente ao Comic Book, Teems comenta em detalhes sobre as intenções e dificuldades da equipe com o novo projeto, que pretende replicar o terror do filme original.

“É uma fera diferente do Halloween devido à maneira diferente como é reverenciado. Ambos são filmes de enorme sucesso e massivamente populares, mas há algo em O Exorcista que, por alguma razão, faz as pessoas olharem para ele como se fosse mais um ‘film’ do que um ‘movie’, ou seja lá como você preferir dizer”, diz.

Não faria sentido traduzir os termos, vistos que ambos significam filme em português. No entanto, a fala de Teems sugere “film” como algo mais cultuado, enquanto “movie” seria uma definição mais comercial. Afinal, O Exorcista é um grande clássico do cinema de terror.

O que esperar do novo O Exorcista

“Eu sinto mais pressão com O Exorcista, mas também, no final do dia, todos nós juramos não contar essa história a menos que pudéssemos contá-la de uma maneira que nos sentíssemos honrados”, continua Scott Teems ao portal Comic Book.

“Então, estávamos quebrando a história e tentando descobrir tudo antes de haver qualquer acordo. Antes mesmo de tentarmos fazer um acordo ou obter os direitos e tudo isso, queríamos ter certeza de que poderíamos fazê-lo”, descreve.

Teems conta, ainda, como foi o processo de trabalhar durante a pandemia: “Todas as manhãs de sexta-feira durante o início do COVID no início de 2020 nos encontroávamos no Zoom – eu, David e Danny [McBride], Jason Blum – e apresentávamos e trocávamos ideias, e eu saía e escrevia e David saía e escrevia e nós voltávamos juntos, lançando ideias e passamos alguns meses fazendo isso. Então não foi até que tivéssemos realmente certeza… Nós não queríamos apenas fazer por fazer. Sabíamos que tinha que ser algo em que todos acreditávamos. E nós conseguimos, nós encontramos.”

Mais detalhes sobre o reboot de O Exorcista devem ser divulgados em breve. Por enquanto, clique aqui e confira o que já sabemos sobre a nova trilogia.