Roteiro de Superman: Legacy está pronto e James Gunn comemora com foto

James Gunn usou as redes sociais hoje, celebrando o 85º aniversário da primeira aparição do Superman, para anunciar que Superman: Legacy entrou oficialmente em pré-produção.

Com o roteiro de Gunn completo, o filme está agora oficialmente na fase de design, com Gunn dizendo que o figurino e a cenografia (assim como alguns outros departamentos) estão sendo trabalhados no filme.

O filme servirá como um começo para o Universo DC, apresentando um novo ator do Superman, em vez de continuar o que foi estabelecido previamente com Henry Cavill em Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça.

“Estou honrado por fazer parte do legado”, disse Gunn. E que melhor dia do que o aniversário do Superman para mergulhar totalmente na pré-produção de Superman: Legacy? Figurinos, design de produção e muito mais agora em funcionamento”.

Veja o post, abaixo.

Mais sobre Superman: Legacy

Superman: Legacy “vai contar a história da jornada do Superman para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Ele é a personificação da verdade, da justiça e do estilo americano, guiado pela bondade humana em um mundo que vê a bondade como antiquada”, diz a sinopse do longa, que não terá Henry Cavill como Superman.

Além de dirigir, James Gunn também vai escrever o roteiro do filme. O outro chefe da DC, Peter Safran, servirá como produtor.

O diretor já comandou outras adaptações de HQ, como a trilogia de Guardiões da Galáxia, da Marvel, e O Esquadrão Suicida, da DC.

Superman: Legacy chegará aos cinemas em 11 de julho de 2025. O filme faz parte dos 10 novos projetos da DC anunciados em janeiro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.