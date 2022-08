Ryan Reynolds já se prepara para Deadpool 3 no MCU; veja

Deadpool 3 segue em desenvolvimento na Marvel Studios e Ryan Reynolds já está se preparando para voltar ao papel do mercenário.

O desenvolvimento de Deadpool 3 está em andamento há alguns anos, mas foi apenas nos últimos meses que o filme fez um progresso real.

Os escritores originais Paul Wernick e Rhett Reese foram trazidos de volta para escrever uma nova versão do roteiro, enquanto Shawn Levy, de Free Guy, também se juntou ao projeto.

Apesar do movimento positivo, Deadpool 3 não fez parte dos anúncios da San Diego Comic-Con 2022 da Marvel Studios e foi deixado de fora da lista da Saga do Multiverso, deixando espaço para mais especulações sobre quando Ryan Reynolds fará sua estreia no MCU.

Parece agora que Reynolds começou a treinar para Deadpool 3. Seu treinador de longa data, Don Saladino, que trabalhou com Reynolds na preparação para os dois filmes anteriores de Deadpool, publicou nas redes sociais que eles voltaram a treinar juntos.

“E assim começa”, escreveu o treinador na legenda da foto, junto de um emoji de bola vermelha, com emojis de espadas.

O terceiro filme continua em desenvolvimento na Marvel, e o que está atrasando é a própria aquisição da Fox pela Disney.

Confira a sinopse do primeiro filme, abaixo.

“Wade Wilson é um ex-agente especial que passou a trabalhar como mercenário. Seu mundo é destruído quando um cientista maligno o tortura e o desfigura completamente. O experimento brutal transforma Wade em Deadpool, que ganha poderes especiais de cura e uma força aprimorada.”

“Com a ajuda de aliados poderosos e um senso de humor mais desbocado e cínico do que nunca, o irreverente anti-herói usa habilidades e métodos violentos para se vingar do homem que quase acabou com a sua vida.”

Rhett Reese e Paul Wernick estão encarregados do roteiro, enquanto Shawn Levy será o diretor. Ryan Reynolds vai retornar ao papel do mercenário tagarela.

Deadpool 3 não possui previsão de lançamento.

