Ryan Reynolds revela o maior medo de fazer Deadpool

Ryan Reynolds já ganhou os fãs com sua interpretação do anti-herói Deadpool, o ator foi conhecido por fazer campanhas para reinterpretar o personagem após o fiasco de sua estreia em X-Men Origens: Wolverine, e hoje já conta com dois longas solos do Mercenário Tagarela e o público está ansioso pelo terceiro.

Mas quem achou que o ator estava tranquilo quando vestiu o manto vermelho e preto, errou feio. Reynolds revelou em entrevista ao The Hollywood Reporter uma certa insegurança com o retorno ao mundo dos heróis depois do desastroso filme solo do Lanterna Verde.

“Eu estive na arena dos quadrinhos antes, e não tive nenhum sucesso”, contou Ryan. “E eu pensei ‘Wow, se isso não funcionar eu vou decepcionar as pessoas’. E esse foi meu maior medo, o de decepcionar as pessoas que amam este personagem”.

A produção de Deadpool 3 já foi confirmada pelo produtor Kevin Feige, e os fãs podem se animar com a própria Disney+ abrindo espaço para produções mais adultas em seu catálogo como as Logan e os próprios filmes Deadpool 1 e 2.

O diretor nomeado para o novo longa foi Shawn Levi, que dirigiu Reynolds em Free Guy – Assumindo o Controle e O Projeto Adam. Ryan revelou ao Comicbook estar muito animado em trabalhar com o diretor novamente e com a possibilidade de trazer Hugh Jackman, que apresentou o ator ao cineasta, de volta como Wolverine.

“Isso seria muito bom! Seria um sonho, um sonho se tornando realidade!”

Deadpool teve 2 filmes que contam a história de Wade Wilson, um mercenário que passa por uma mutação que lhe dá o poder de se regenerar mas lhe deixa deformado. Os longas são marcados pela violência escrachada e o humor ácido que referencia ao mundo de filmes de herói.

O primeiro longa se trata mais da origem do personagem e sua jornada bizarra de salvamento de sua namorada. E o segundo conta com Josh Brolin interpretando Cable, um grande personagem dos quadrinhos do X-Men

O terceiro filme já está em produção, ainda sem previsão de estreia.

