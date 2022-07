Lançamento de Logan e Deadpool no Disney+ gera polêmica

Logan e Deadpool foram as últimas produções da FOX com os personagens da Marvel. Nos Estados Unidos, a compra do estúdio plea Disney resultou recentemente na inclusão dos filmes no Disney+, o que tem gerado uma polêmica para o streaming.

Os filmes dos mutantes são indicados para maiores. A promessa no lançamento da plataforma nos EUA, era de um serviço familiar com produções livre para todos os públicos.

O Presidente do Conselho de Pais sobre Televisão e Mídia (PTC), Tim Winter fez duras críticas ao streaming: “Três anos atrás, a Walt Disney Company fez uma promessa para as famílias: nada de filmes com classificação para maiores no Disney+, eles disseram. É uma plataforma focada na família, eles disseram. Temos o Hulu para nosso conteúdo adulto mais ousado, eles disseram. Acontece que eles estavam mentindo para nós” (via ComicBook).

No comunicado a imprensa, Winter destacou como isso é prejudicial a imagem da Disney nos Estados Unidos: “Depois de décadas de brilhantismo corporativo se estabelecendo como a marca mais confiável do mundo para as famílias, a suíte três estrelas de hoje da Disney, decidiu jogar tudo pelo ralo”.

No Brasil, ambas as produções estão no Star+. Recentemente as séries da Netflix em parceria com a Marvel, conhecido como o universo de Defensores entraram no Disney+ nacional, semelhante a situação de Deadpool e Logan nos EUA.

Deadpool 1 e 2 estão disponíveis no Star+ no Brasil

O presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o próximo filme de Ryan Reynolds, Deadpool 3, tem uma janela de lançamento. É uma boa notícia para o desenvolvimento da sequência.

Ao falar com o Comic Book, Kevin Feige não revelou quando o filme seria lançado, mas afirmou que o Marvel Studios tinha uma janela de data de lançamento em mente para Deadpool 3:

“Já temos uma janela de lançamento. E o roteiro está sendo elaborado e Ryan está trabalhando arduamente nele com nossas escritoras enquanto conversamos.”

O roteiro de Deadpool 3 está sendo desenvolvido pelas irmãs Molyneux. Ryan Reynolds também está colaborando no desenvolvimento, e Shawn Levy assume a direção do projeto.

Os dois filmes de Deadpool estão disponíveis no Star+, clique aqui para assinar. Deadpool 3 ainda não tem data de estreia.

