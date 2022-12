Sem Superman? Henry Cavill permanece com futuro incerto na DC

A DC está reformulando totalmente seu universo, com James Gunn e Peter Safran no comando. No entanto, Henry Cavill, o Superman, permanece com futuro incerto no papel.

Depois de Mulher-Maravilha 3 ter seu desenvolvimento paralisado, é a vez de O Homem de Aço 2 estar com os dias contados no estúdio.

Com diversas mudanças internas e o planejamento em andamento, Cavill pode estar longe do papel do Superman mais uma vez (via ScreenRant).

O astro retornou para uma participação especial em Adão Negro, mas parece que isso não foi o suficiente para garantir sua presença em outros projetos da DC.

Por enquanto, Gunn e Safran estão planejando o futuro da DC, e deverão apresentar ao chefe da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, na próxima semana.

Diretor de The Flash interessado em dirigir filme do Superman

Enquanto o retorno de Cavill como Superman é um dos maiores trunfos de Adão Negro, uma sequência de O Homem de Aço continua na espera.

Mesmo que não tenha sido confirmada pela Warner, relatos surgiram recentemente que O Homem de Aço 2 estaria em desenvolvimento inicial.

No momento, a DC estaria procurando roteiristas que pudessem escrever o projeto, mas nada mais foi revelado até então.

Porém, o diretor de The Flash, Andy Muschietti, considerou dirigir um novo filme do Superman com Cavill, na intenção de se distanciar do estilo de Zack Snyder.

Cavill deixou The Witcher para focar em outros projetos, e seus planos incluem o próprio Superman. Possivelmente, a DC está considerando esperar o lançamento de The Flash, e conseguir ajustar o universo nos cinemas de uma forma mais coesa, para que possa desenvolver um novo filme do Superman.

