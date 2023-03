Shazam! 2: Participação da Mulher-Maravilha não foi deepfake, diz diretor

Atenção para spoilers do filme a seguir!

O diretor de Shazam! 2, David F. Sandberg, negou que tenha usado deepfake no rosto da Mulher-Maravilha de Gal Gadot.

Na reta final do filme, a heroína entra em cena para ressuscitar Billy Batson/Shazam da morte, já que ela é a única pessoa com poderes divinos para fazer isso. Mas efeitos visuais instáveis levaram a rumores de que o rosto de Gadot foi colocado no corpo de outra atriz usando a tecnologia deepfake. No entanto, o diretor diz que isso não aconteceu.

Continua depois da publicidade

“Uma certa participação especial em Shazam! Fúria dos Deuses teve que ser filmada na Inglaterra, mas eu não pude ir por causa de um problema de visto, então dirigi remotamente”, escreveu Sandberg no Twitter enquanto compartilhava um vídeo de si mesmo dirigindo remotamente a cena de Gadot. “Não foi um deepfake como alguns acreditam”, terminou.

Os rumores surgiram por conta de fotos que mostravam a dublê da Mulher-Maravilha no set de Shazam! 2, o que levou a crer que Cahill quem atuou na cena e não Gadot, mas Sandberg também desmentiu esse boato.

“Não há absolutamente nenhum deepfaking acontecendo. Quando você vê Gal, é 100% ela”, disse ele.

Sandberg originalmente queria manter a participação da Mulher-Maravilha em segredo, mas a Warner Bros. decidiu “estragar” os planos do diretor ao mostrar a heroína em trailers do filme.

Recentemente, o diretor de Shazam! 2, David F. Sandberg, afirmou estar decepcionado com a performance do filme e que, por isso, pretende dar um tempo em filmes de super-heróis.

Mais sobre Shazam! 2

Em Shazam! Fúria dos Deuses, Zachary Levi reprisa o seu papel como Shazam, personagem que também era conhecido como Capitão Marvel em histórias em quadrinhos mais antigas.

Zachary Levi retorna ao papel principal, bem como os atores Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounson, entre outros.

Por sua vez, as atrizes novas que foram escaladas, Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, vivem as antagonistas do filme.

A direção novamente é de David F. Sandberg, enquanto o roteiro é de Chris Morgan, conhecido pela franquia Velozes e Furiosos.

Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.