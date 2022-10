Sherlock Holmes com Robert Downey Jr. são melhores do que você lembra

O ator Robert Downey Jr. se consolidou no cinema interpretando o Homem de Ferro, famoso herói da Marvel. O astro estrelou vários filmes na pele do personagem, que nos quadrinhos não passa de um bilionário arrogante.

No entanto, um outro papel do ator é muito lembrado: Sherlock Holmes. Downey viveu o famoso detetive em dois filmes, que foram lançados em 2009 e 2011.

Dirigidos por Guy Ritchie, o longa-metragem acontece antes da série Sherlock, exibida entre 2010 e 2017, com o também astro da Marvel, Benedict Cumeberbatch. Diferentemente dos filmes, o seriado da BBC conseguiu explorar ainda mais o personagem, de forma ainda mais aberta e expandindo seu universo.

O elenco dos dois filmes conta com Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Stephen Fry, entre outros diversos nomes.

Filme envelheceram bem

Apresentando o intelecto genial do personagem, os dois filmes também mostraram cenários de ação espetaculares e imersivos, que ajudaram a alavancar os efeitos técnicos no gênero mistério no cinema.

Os filmes de Ritchie são obras de época, e retratam Londres como uma verdadeiro labirinto com esquinas sombrias, mantendo o que era apresentando no material de origem.

Além disso, o longa-metragem usa o CGI constantemente, ainda mais para apresentar a Londres do final dos anos 1800, uma cidade que estava avançando na tecnologia na época.

Em Sherlock Holmes: Jogo de Sombras, ele e seu melhor amigo e parceiro, doutor Watson, percorrem todo o continente europeu. Ou seja, Sherlock vai além da Baker Street, visitando a França, Alemanha ou Suíça.

Ambos os filmes possuem um tom de mistério policial, e também uma mistura de diversão, com Holmes e Watson trocando algumas piadas certas vezes.

Essa é a grande vantagem dos filmes sobre a série, tentando aliviar os momentos mais dramáticos, e fornecendo uma melhor dinâmica entre os personagens principais.

Por muito tempo, o público estava acostumado com Watson sendo um ajudante confuso, ficando sempre atrás de Holmes em todas as obras. No entanto, no filme, Watson é um pouco mais violento do que anteriormente apresentado.

Os filmes também apresentaram vários outros personagens tão interessantes quanto os protagonistas, como o inspetor Lestrade, Mary Morstan, ou mesmo Mycroft.

Sherlock Holmes, apesar de um herói, é sempre definido por seus vilões. O Holmes do escritor Arthur Conan Doyle, apresentou um detetive misterioso e vilões emblemáticos, inspirando quadrinistas de épocas diferentes.

O antagonista mais icônico de Holmes, o igualmente inteligente, mas cruel, Professor Moriarty, é retratado como um homem arrepiante e charmoso. Diferentemente de Holmes, que não possui quase nada de charmoso.

Assim, os filmes de Sherlock Holmes do ator Robert Downey Jr., dão uma nova visão para o gênero de mistério, bem como para o personagem, que vem sendo interpretado por Henry Cavill em Enola Holmes.

Os dois filmes de Sherlock Holmes estão disponíveis na HBO Max.

