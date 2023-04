Shrek 5: Elenco do original negocia retorno em novo filme

Shrek 5 pode finalmente acontecer, conforme o elenco do filme original negocia para reprisar seus papéis em novo longa-metragem.

Embora nenhum acordo esteja em vigor no momento, Chris Meledandri, o fundador e CEO da Illumination, disse que as negociações com os atores estão indo bem, conforme a Variety.

Isso inclui Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona e Eddie Murphy como o Burro.

“Prevemos que o elenco volte. As conversas estão começando agora, e todas as indicações que recebemos é que há um tremendo entusiasmo dos atores para retornar”, disse ele.

Além de Shrek 5, mais spin-offs podem acontecer

Anteriormente, Eddie Murphy disse que voltaria ao papel no ato:

“Se [a DreamWorks] viesse com outro Shrek, eu faria isso em dois segundos. Eu amo Burro. Eles fizeram filmes de Gato de Botas. Eu estava tipo, ‘Eles deveriam ter feito um filme de Burro’. Burro é mais engraçado que Gato de Botas. Quero dizer, eu amo o Gato de Botas, mas ele não é engraçado como o Burro.”

Meledandri disse que ficou “emocionado” quando leu os comentários de Murphy, acrescentando: “É uma evidência de seu forte entusiasmo por um papel que ele tão brilhantemente habitou e realmente criou ao lado dos artistas da DreamWorks. Achei esse comentário muito emocionante.”

Quando perguntado se ele achava que Burro era um personagem que poderia ter seu próprio filme, Meledandri respondeu: “Sem dúvida”.

Antonio Banderas também deu a entender que voltaria como Gato de Botas tanto em Shrek 5, quanto em um possível terceiro filme sobre o felino.

“Estou com esse gato há quase 20 anos. A primeira vez que interpretei o Gato das Botas, estava trabalhando na Broadway, então fiz minha primeira sessão lá. Já fiz cinco filmes. Provavelmente haverá outro, e Shrek provavelmente voltará”, disse Antonio Banderas.

Shrek está disponível na Netflix.

