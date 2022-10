Sony quer reinventar Tarzan em novo filme

O Tarzan vai balançar pelas selvas mais uma vez. O The Hollywood Reporter anunciou que a Sony Pictures adquiriu os direitos para fazer um filme do personagem,

O estúdio quer “reinventar totalmente” a história para que Tarzan se encaixe no século 21. Por enquanto o projeto ainda não tem diretor, roteirista ou produtor anunciado.

Por mais que a Sony tenha comprado os direitos para fazer o filme da Edgar Rice Burroughs Inc. O personagem é um dos raros casos de propriedade intelectual pública e privada. Ou seja, por mais que Burroughs Inc. seja dona da marca, ainda existem histórias anteriores com ele que estão em domínio público.

Criado por Burroughs em 1912, Tarzan conta a história de um menino órfão que é criado por gorilas, mas seu mundo muda quando descobre que existem outros iguais a ele e se apaixona por Jane. A história já é muito conhecida, tendo sido adaptada em incontáveis filmes, séries, programas de rádio, quadrinhos e em 1999 se tornou uma das animações mais amadas da Disney.

A aparição mais recente do personagem foi em um live-action de 2016, protagonizado por Alexander Skarsgård e Margot Robbie.

O novo filme de Tarzan ainda não tem data de estreia.

Novo filme de Karate Kid da Sony pode decepcionar os fãs de Cobra Kai

Jon Hurwitz, criador de Cobra Kai, confirmou que o novo filme de Karate Kid que foi anunciado pela Sony, não será conectado com a série da Netflix.

A série, que acabou de lançar sua 5ª temporada, é declaradamente uma continuação dos filmes da franquia, especialmente dos primeiros 3 que contam a história de Daniel LaRusso. Cobra Kai trouxe de volta diversos personagens dos filmes clássicos e difundiu o universo de Karate Kid para uma nova geração.

A série sendo a produção mais relevante da franquia atualmente, o público pensou que o novo filme anunciado pela Sony par ao dia 7 de junho de 2024, certamente teria conexão com Cobra Kai. Mas, de acordo com Hurwitz, o filme não parece ser conectada a produção da Netflix e os criadores da série não estão envolvidos.

O criador disse em seu Twitter: “Os caras e eu adoraríamos fazer filmes de Karate Kid e Cobra Kai, e esperamos fazer algum dia. Mas esse não é nosso ou focado no elenco de Cobra Kai. Não sei muito sobre isso, mas desejo o melhor.”

Todos os filmes da franquia Karate Kid e a série Cobra Kai estão disponíveis na Netflix.

