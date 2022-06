Spiderhead: Personagem de Chris Hemsworth é inspirado em ícone da vida real

Spiderhead chegou à Netflix e traz Chris Hemsworth como um homem que faz experimentos usando drogas em outras pessoas. Curiosamente, ele foi inspirado em uma icônica figura da vida real.

Os roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick falaram sobre a inspiração por trás do personagem e disseram que ele foi fortemente baseado em Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, que faleceu em 2011.

Continua depois da publicidade

“Quando estávamos criando o personagem, Steve Jobs era nossa estrela norte”, disse Wernick. “A ideia de que na mente de Steve Abnesti, ele não é um vilão. Ele acha que está mudando o mundo”.

“Mas o que Jeff e o público percebem é que esses são seres humanos e ele os está tratando como ratos de laboratório e, finalmente, o que ele está fazendo é errado”, continuou ele. “Mas até o último minuto, Steve não é o vilão em sua própria mente”.

As semelhanças entre o personagem de Chris Hemsworth e Steve Jobs também podem ser vistas na roupa e até forma de agir do personagem.

Netflix divulga cena do filme com Chris Hemsworth

A Netflix liberou uma cena de Spiderhead, novo filme com Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel.

“Em uma penitenciária de última geração, um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções para um gênio da indústria farmacêutica”, diz a sinopse do filme.

O longa é do diretor Joseph Kosinski, que está em Top Gun: Maverick. O cineasta escalou um elenco pesado para Spiderhead.

Além do astro de Vingadores, Miles Teller, de Top Gun 2, e Jurnee Smollett, que se destaca em Lovecraft Country, também estarão no filme da Netflix. O roteiro fica com a famosa dupla de Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick.

Spiderhead já está disponível na Netflix. Veja a cena, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.