Star Wars: Filme sobre Rey Skywalker tem previsão de lançamento

A Disney e Lucasfilm pretendem lançar um filme sobre Rey Skywalker, de Star Wars, em 2025. A informação é do Hollywood Reporter.

O longa sobre a heroína vai se passar 15 anos depois de A Ascensão Skywalker e sua trama gira em torno de Rey formando uma nova Ordem Jedi.

A direção é de Sharmeen Obaid-Chinoy, de Ms. Marvel. Steven Knight, de Peaky Blinders e Spencer, escreve o roteiro.

Ainda segundo a publicação, em 2026, chegará aos cinemas um filme de Star Wars comandado pelo diretor Dave Filoni, que se passa durante a Nova República, mesma época de The Mandalorian, e vai conectar a série com outras atrações do Disney+, como O Livro de Boba Fett e a inédita Ahsoka.

Os dois projetos foram anunciados durante o Star Wars Day, que aconteceu no início do mês – veja aqui todas as novidades desta edição.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.