Stranger Things: Ator confirma personagem LGBTQ+

A quarta temporada de Stranger Things terminou com grandes mistérios sobre o futuro da série, além de grandes revelações, o programa da Netflix não esclareceu sobre tema sensível do personagem Will.

Durante o volume dois da temporada, o personagem de Noah Schnapp, atráves de uma cena comovente com Mike, deixou indícios sobre sua sexualidade, fazendo um discurso apaixonado para Mike sobre sua importância para aqueles que o amam, a conversa aparentava ser sobre a Onze, mas foi supostamente uma declaração de amor.

Ao falar com a Variety, o ator não só confirmou a sexualidade de Will, como inteirou que existe pistas sobre sua paixão por Mike desde o primeiro capítulo da série.

“Obviamente, foi sugerido na 1ª temporada: sempre esteve lá, mas você nunca sabia, é apenas ele amadurecendo mais lentamente que seus amigos? “, disse Schnapp. “Agora está 100% claro que ele é gay e ele ama Mike. Mas antes, era um arco lento. Eu acho que foi feito tão lindamente” (via ScreenRant).

Série foi acusada de queerbaiting pela abordagem do personagem Will

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

