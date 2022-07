Stranger Things: Will está apaixonado por Mike?

A quarta temporada de Stranger Things deixou algumas coisas em aberto. Uma delas diz respeito à relação entre Will e Mike.

Trataremos de alguns spoilers nesta matéria. Portanto, se realmente não quiser saber de nada, não continue lendo.

Continua depois da publicidade

Toda a quarta temporada de Stranger Things pareceu indicar que Will estava nutrindo sentimentos amorosos por Mike.

Will parece incomodado desde que Mike se tornou mais próximo de Eleven do que dele. Eles sempre foram melhores amigos, mas com o passar dos episódios, isso foi ganhando um novo significado.

O que Stranger Things deixa subentendido é que existem sentimentos românticos por parte de Will, enquanto Mike nutre um amor mais platônico por seu melhor amigo.

Isso provavelmente será explorado com maior profundidade na quinta e última temporada de Stranger Things.

Uma abordagem um pouco vaga

Por enquanto, no entanto, a representação da sexualidade de Will é um tanto… vaga. Isso gerou críticas por parte de alguns fãs, e pode se tornar um problema maior caso essa questão não seja tratada com seriedade nos próximos episódios.

É bastante comum em séries que essa representatividade seja abordada de maneira excessivamente vaga.

Seria uma pena se Stranger Things terminasse sendo mais um exemplo disso. Mas, por enquanto, o que resta é especular.

Stranger Things está disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.