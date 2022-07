Stranger Things: Os maiores mistérios que a 4ª temporada não respondeu

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Stranger Things chegou ao fim com dois episódios muito dramáticos e deixou algumas pontas soltas para o que vem a seguir na série.

Desde o coma de Max, até o destino final de Vecna, há muito a ser abordado no quinto e último ano do seriado.

Dito isso, vamos ver quais os maiores mistérios que a quarta temporada não respondeu, conforme o ScreenRant. Confira abaixo.

Max vai acordar do Coma?

Tecnicamente, Max morreu da maldição de Vecna, mas Eleven usou seus poderes para trazer sua amiga de volta à vida.

Isso foi revelado no salto no tempo dois dias depois, quando Eleven e seu grupo retornaram à Hawkins devastada.

No entanto, Max estava em coma, e Lucas lamentavelmente compartilhou que ela poderia não acordar. O destino de Max continuará sendo uma grande questão na quinta temporada de Stranger Things.

Embora ainda haja alguma esperança, qualquer caminho para a recuperação pode não ser fácil, considerando que ela ficou com membros quebrados e possivelmente cega.

Quando Eleven tentou encontrar Max, tudo estava vazio, implicando que Max poderia estar com morte cerebral depois de estar clinicamente morta por um minuto inteiro.

Salto temporal

Os irmãos Duffer afirmaram que a 5ª temporada de Stranger Things apresentará um salto no tempo, o que levanta a questão de como isso afetará o final da quarta temporada.

O nono episódio concluiu com os membros do grupo observando a aproximação de uma tempestade.

Caminhando para um campo próximo, eles perceberam que o Mundo Invertido havia começado a se espalhar completamente em seu mundo.

À medida que o poder do Mundo Invertido sobre Hawkins piora, será uma grande questão ver o quão ruim ela estará quando a quinta temporada começar. É possível que Hawkins se torne uma zona de quarentena, tornando-se inabitável.

Embora muitos dos moradores de Hawkins tenham sido vistos fugindo, será interessante ver o que as famílias dos personagens principais decidem fazer agora que Hawkins está sendo tomada pelo Mundo Invertido.

Stranger Things

Dr. Owens está vivo?

O Dr. Brenner finalmente morreu na quarta temporada de Stranger Things, mas o destino do Dr. Owens permaneceu em mistério nos dois episódios finais.

Depois de concordar com o plano de Eleven de sair e salvar seus amigos em Hawkins, Brenner fez seus homens deterem Owens. Ele ainda estava acorrentado quando o Coronel Sullivan e o Exército dos EUA se infiltraram na base subterrânea.

Owens, que sempre foi um grande aliado, tentou convencer Sullivan a deixar Eleven viver, mas o homem não deu ouvidos. Embora Eleven tenha derrubado um helicóptero do Exército dos EUA enquanto destruía seus outros veículos, não ficou claro o que aconteceu com Owens e se Sullivan o manteve vivo.

O governo ainda caçará Eleven?

Sem qualquer meio de transporte, Sullivan e os militares não tinham como seguir Eleven depois que ela foi resgatada por seus amigos.

Os membros do governo claramente ainda veem Eleven como uma ameaça, mas será difícil atribuir totalmente os eventos que assolam Hawkins, já que agora sabem que ela não estava no estado durante o “terremoto”.

Hopper e Joyce provavelmente ficarão escondidos com as crianças, já que agora são todos alvos, mas o governo pode finalmente confiar em Eleven agora que as apostas são maiores do que nunca.

Planos dos russos?

O volume 2 da quarta temporada confirmou que os russos não apenas tinham mais demogorgons em tanques de retenção, mas também estudavam demodogs e partículas do Devorador de Mentes.

A questão agora é o que os russos estavam fazendo com as criaturas do Mundo Invertido. Eles foram capazes de adquirir os monstros de um portal, com planos de estudá-los.

É compreensível que os russos queiram investigar sua existência. Ainda assim, há também uma razão para acreditar que eles queriam invadir o Mundo Invertido para reunir mais monstros para usá-los como armas.

Por que só Dustin ficou de luto por Eddie?

Eddie Munson se tornou um favorito instantâneo dos fãs, tornando sua morte ainda mais trágica.

Infelizmente, Hawkins considerou Eddie um vilão quando, na realidade, ele era um herói, algo que Dustin compartilhou com o tio de Eddie em uma cena emocionante. Dustin e Eddie tinham um grande vínculo, então não foi surpreendente ver a devastação de Dustin após o sacrifício de Eddie.

Dito isso, foi estranho que outros personagens não foram vistos de luto por Eddie, nem sequer o mencionaram no final do último episódio da quarta temporada.

Nancy vai ficar com Jonathan ou Steve?

Depois que o triângulo amoroso entre Nancy, Jonathan e Steve foi colocado para descansar em Stranger Things na segunda temporada, a noção retornou na 4ª temporada.

Ficou evidente que a longa distância não era ideal para o relacionamento de Nancy e Jonathan. E ainda há vários indícios de que Nancy ainda pode ter sentimentos por Steve.

No volume 2, Steve confirmou que nunca desistiu da esperança de que eles pudessem terminar juntos.

Qualquer ressurgimento de romances passados ​​foi interrompido quando Jonathan voltou para Hawkins. Nancy garantiu a Jonathan que seu relacionamento ainda era forte, mas o encontro não foi convincente, especialmente depois que Jonathan continuou a esconder a verdade sobre seus planos para a faculdade.

O que aconteceu a Murray, Dmitri e Yuri?

Durante a sequência final do último episódio da quarta temporada de Stranger Things, Hopper e Joyce se reuniram com as crianças na cabana de Hopper.

Dito isto, Murray não estava presente, e também não está claro o que aconteceu com Dmitri e Yuri depois que eles chegaram aos EUA.

Will pode ter um papel maior?

Will Byers, de Noah Schnapp, foi subutilizado por várias temporadas, e a quarta temporada de Stranger Things não foi diferente. Ele foi colocado para ser um membro-chave da temporada, mas mais tarde foi empurrado para o canto.

Além das questões em torno da sexualidade de Will, não havia muita discussão centrada no personagem, exceto como ele não estava sendo usado o suficiente.

Ele dolorosamente colocou seus sentimentos de lado para ajudar Mike e, por sua vez, Eleven, mas o volume 2 ainda não deu a Will nenhuma oportunidade de brilhar completamente.

Isso pode mudar na quinta temporada depois que Will confirmou que sentiu a sobrevivência de Vecna.

Vecna pode ser morto?

Eleven deixou claro que ela poderia igualar os poderes de Henry em certas situações, mas derrotar Vecna ​​nunca foi considerado simples.

Como parte da missão, Nancy, Steve e Robin atacaram o corpo físico de Vecna, ​​enquanto sua mente estava distraída. Através do uso de coquetéis molotov e tiros de espingarda, o trio conseguiu o melhor de Vecna, mas ele ainda conseguiu sobreviver, pois sua maldição de quatro vítimas causou destruição em Hawkins.

O plano final de Vecna ​​de dominar o mundo não foi cumprido, e ele certamente não vai parar até ser derrotado para sempre.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix.

