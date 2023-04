Super Mario Bros.: O Filme bate novos recordes de bilheteria

Depois de se tornar a maior bilheteria de adaptação de game da história, Super Mario Bros.: O Filme atingiu novos recordes de bilheteria neste fim de semana.

Segundo a Variety, com uma queda de apenas 37% em relação à semana anterior, o filme arrecadou mais US$ 58,23 milhões nos EUA e teve o terceiro melhor fim de semana de todos os tempos de uma animação no mercado americano e o sétimo maior fim de semana da história, ultrapassando Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Super Mario Bros.: O Filme faturou até agora US$ 434,33 milhões nos EUA e US$ 871 milhões mundialmente. É esperando que na próxima semana o longa se junte ao clube de filmes com US$ 1 bilhão de dólares de bilheteria.

“Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão, Luigi, tentando salvar uma princesa capturada”, diz a sinopse de Super Mario Bros.: O Filme.

O elenco de vozes do filme conta com Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), Anya Taylor-Joy (O Homem do Norte), Charlie Day (Quero Matar Meu Chefe), Jack Black (King Kong), Seth Rogen (O Besouro Verde), entre outros.

Super Mario Bros.: O Filme está em exibição nos cinemas.

