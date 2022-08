Supernatural tem uma perfeita e sutil referência a Os Simpsons

Supernatural tem uma referência bastante sutil a Os Simpsons, que muitos fãs com certeza nem perceberam. Vamos ver exatamente sobre o que ela trata.

As primeiras temporadas de Supernatural continuam adoradas por várias razões. Nelas temos um dos episódios mais assustadores do seriado, Bloody Mary, e também estabeleceu uma parte significativa da dinâmica entre Sam e Dean.

O primeiro ano da série também definiu o tom para todo o programa, uma tradição que incluiu deixar referências divertidas e relevantes a elementos da cultura pop.

Exemplo disso é o 18º episódio do primeiro ano, intitulado Something Wicked, no qual Sam e Dean se encontram no rastro de uma shtriga, uma bruxa que se alimenta da força vital das crianças.

Ao listar os lugares que a shtriga esteve anteriormente, Sam lista as cidades Brockway, North Haverbrook e Ogdenville.

Essas são as mesmas cidades que aparecem em um episódio inicial de Os Simpsons, Marge contra o Monotrilho: são as três cidades para as quais o vigarista Lyle Lanley já vendeu monotrilhos.

É uma referência incrivelmente sutil, e também apropriada. Afinal, Lyle Lanley compartilha várias semelhanças com Sam e Dean Winchester nas primeiras temporadas de Supernatural, conforme aponta o ScreenRant.

Sam e Dean têm paralelos com personagem de Os Simpsons

A maneira como Supernatural caracteriza Sam e Dean em suas primeiras temporadas acabou se perdendo ao longo da série à medida que sua narrativa avançava, e os personagens cresciam em notoriedade entre outros caçadores, demônios e criaturas sobrenaturais.

No entanto, no início, a dupla era essencialmente pouco mais do que vigaristas viajantes, não muito diferente de Lyle Lanley em Os Simpsons.

Lanley é mostrado como um dos personagens mais inteligentes de Os Simpsons desde o início, enganando toda a cidade de Springfield a acreditar nos ideais fantásticos que ele apresenta a eles.

Isso cria um paralelo fundamental entre o memorável personagem do desenho animado e os irmãos Winchester.

Supernatural está disponível no HBO Max. Já Os Simpsons pode ser assistido no Star+.

