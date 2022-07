Fãs de Supernatural acham ESSE o momento mais dramático da série

Trauma familiar é algo que os irmãos Winchester precisam lidar desde o começo da jornada dos dois em Supernatural.

Após o brutal assassinato de sua mãe, Mary (Samantha Smith), a infância deles sai pela janela. John Winchester (Jeffrey Dean Morgan) cria seus filhos Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) como soldados em vez de crianças, preparados para lutar contra as forças do mal.

Com uma educação tão sombria, não é surpresa que Supernatural coloque seus personagens em todos os tipos de circunstâncias emocionais ao longo de suas 15 temporadas.

Apesar de tantos momentos impactantes, quando solicitados (via Looper) a pensar na cena mais poderosa de toda a série, muitos fãs concordaram esmagadoramente em um episódio.

Nem mesmo o final de “Supernatural” foi tão emocionante quanto um episódio inicial da série.

Episódio dramático

Romântico por natureza, Sam não pode deixar de simpatizar com aqueles ao seu redor. O episódio 17 da 2ª temporada, “Heart”, explora a paixão de Sam por Madison (Emmanuelle Vaugier), uma garota que pode ser o alvo de um lobisomem.

Mas o episódio muda inesperadamente depois que Madison é revelada como a culpada. Os instintos animais de Madison são tão incontroláveis ​​que a única maneira de salvar vidas é matá-la, deixando Sam para realizar a difícil tarefa.

“Do jeito que Sam chora na cozinha enquanto fala com Dean… é tão real… o jeito que ele está tremendo e tudo. Muito bem interpretado”, comentou, no Reddit, o usuário u/Raptor97 . “Além disso, quando aquele tiro dispara… [Isso] me faz estremecer toda vez.”

“A atuação nesta cena é tremenda”, concluiu u/Mooncinder . “É um segundo muito próximo do final de ‘Swan Song’ para mim”.

Em entrevista ao TVLine, o próprio Jared Padalecki explicou que nunca chorou mais do que ao filmar o episódio crucial.

“Lembro-me de me preparar para a cena, ler e imaginar em como seria sacrificar meu cachorro”, explicou o ator. “Lembro-me de pensar como seria amar algo ou se importar profundamente com algo e ter que dizer adeus a isso.”

“Eu não esperava ficar emocionado”, admitiu Ackles na mesma entrevista, “mas vê-lo passar pelo que estava passando, apenas essa energia me deixou emocionado”.

Supernatural está disponível no HBO Max.

