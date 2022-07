Suspense com Nicolas Cage está fazendo o maior sucesso na Netflix

Conhecido por suas performances bombásticas e excêntricas, Nicolas Cage conquista fãs na Netflix com o suspense A Ilha. Claustrofóbico, imprevisível e cheio de mistério, o longa estreou recentemente no catálogo da plataforma – onde não demorou a garantir posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

A Ilha – também encontrado sob o título original Grand Isle – é uma produção do cineasta Stephen Campanelli (Indian Horse). O longa chegou aos cinemas em 2020.

Continua depois da publicidade

Embora tenha falhado em conquistar a crítica especializada, A Ilha fez muito sucesso com fãs de ação e admiradores de Nicolas Cage.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de A Ilha na Netflix; confira.

De que fala o thriller A Ilha na Netflix?

Nos últimos anos, filmes protagonizados por Nicolas Cage têm feito muito sucesso na Netflix. Um exemplo é o thriller de ação Ajuste de Contas, que permaneceu por um bom tempo no Top 10 da plataforma.

Em A Ilha, Cage interpreta um homem misterioso e solitário, que guarda um terrível segredo em sua residência.

“Ao fugir de um furacão, um jovem consegue abrigo na casa de um casal e recebe uma oferta perturbadora”, afirma a sinopse oficial de A Ilha.

A Ilha foca na história de Walter e sua esposa Fancy – um casal sinistro que atrai o jovem Buddy para sua mansão vitoriana em uma noite de furacão.

Quando o intrépido Detetive Jones passa a enxergar Buddy como o principal suspeito de uma série de assassinatos, o jovem decide revelar os assustadores segredos do casal para salvar a própria pele.

Um dos grandes trunfos do longa é a condução da trama, que é ambientada no presente mas volta ao passado para revelar o que realmente aconteceu com Walter e Fancy.

Elenco de A Ilha é liderado por Nicolas Cage

Como citamos anteriormente, o elenco de A Ilha é liderado por Nicolas Cage. No thriller, o ator interpreta o misterioso Walter.

Você, provavelmente, conhece Nicolas Cage por performances em filmes como A Lenda do Tesouro Perdido, A Outra Face, Con-Air: A Rota de Fuga e outros sucessos.

KaDee Strickland, famosa por filmes de terror como O Sexto Sentido, O Grito e Anaconda 2, interpreta Fancy, a esposa de Walter.

Luke Benward, conhecido por interpretar Beau na série Boa Sorte, Charlie, do Disney Channel, vive Buddy.

Kelsey Grammer, o Dr. Frasier Crane das séries Cheers e Frasier, vive o Detetive Jones.

O elenco de A Ilha é completado por Zulay Henao, da comédia A História Real de um Assassino Falso, como a Detetive Newton.

A Ilha já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.