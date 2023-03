Sylvester Stallone mudou o final de Rambo e foi processado por isso

Rambo e Rocky são os dois personagens mais icônicos de Sylvester Stallone. No entanto, o ator já foi processado após alterar o desfecho do filme original.

O filme que começou tudo tem um tom muito diferente de suas continuações. É sombrio e contemplativo e tem muito a dizer sobre a psique de um homem que suportou os horrores da guerra.

Por essa razão, ele estava disposto a arriscar uma batalha legal e, potencialmente, sua carreira para manter o fim desse filme.

Revelamos, abaixo, como seria o final original de Rambo e como Sylvester Stallone conseguiu colocar o seu desfecho no filme; confira!

Briga pelo fim de Rambo

Nos momentos finais de Rambo, o personagem titular é encurralado durante um confronto com a polícia. Seu amigo, o coronel Sam Trautman (Richard Crenna), está lá para apoiá-lo enquanto ele desabafa sobre o trauma que sofreu enquanto servia na Guerra do Vietnã.

Ele se rende e é levado sob custódia, mas não é assim que o filme originalmente terminaria. A conclusão pretendida mostraria Rambo sendo morto por Trautman ou se suicidando, o que Stallone foi veementemente contra.

“Essa não é a mensagem. A única saída é morrer?'”, Stallone questionou em uma entrevista com Tom Power.

De acordo com Stallone (via Looper), o diretor Ted Kotcheff não estava feliz com sua tentativa de mudar o final. Depois de descontar sua frustração no set, ele processou Stallone por se comprometer com a sobrevivência de Rambo.

Stallone eventualmente filmou a contragosto a cena da morte, embora o público de teste a desprezasse, então a versão de Stallone foi escolhida.

