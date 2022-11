Sylvester Stallone tem um personagem que gostaria de interpretar na Marvel

Sylvester Stallone interpretou alguns dos personagens mais icônicos do Cinema, como Rocky, Rambo e Marion Cobretti (de Stallone Cobra). Mas há um personagem da Marvel que ele gostaria de interpretar.

De fato, o astro já faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), como Starhawk, um dos membros originais dos Saqueadores de Guardiões da Galáxia.

Inclusive, ele deve retornar para o terceiro filme da equipe, que também é dirigido por James Gunn. Mas, claro, isso não o impede de imaginar como seria interpretar outro personagem.

Atualmente, Stallone está ocupado com a nova série do Paramount+, Tulsa King, do co-criador de Yellowstone, Taylor Sheridan.

Vamos ver, agora, qual personagem Sylvester Stallone gostaria de interpretar no MCU.

Sylvester Stallone queria um papel em específico no MCU

O The Hollywood Reporter lançou um artigo detalhado sobre Sylvester Stallone, falando com ele sobre sua longa carreira de ator, arrependimentos e muito mais.

Quando foi perguntado sobre a época em que quase foi escalado como o Superman de Richard Donner, a pergunta também foi feita se há um personagem de quadrinhos que ele quer interpretar que ainda não o fez.

“Não me pareço com nenhum personagem de quadrinhos”, disse Stallone. “Eu nunca poderia ter interpretado O Exterminador do Futuro. Ninguém faria um robô com uma boca torta e voz que soa como um caixão. Simplesmente não funciona”, respondeu Stallone.

“Mas sim. Quem era o cara que Sam Jackson acabou interpretando?”, quando lhe disseram que era Nick Fury, ele continuou: “Sim. Eu pensei que poderia ter feito algo assim, onde eu não sou o cara principal”.

Provavelmente nunca veremos Sylvester Stallone como Nick Fury, mas o ator deve aparecer em Guardiões da Galáxia 3, previsto para 5 de maio de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.