Tem atores de Lost e Round 6: Conheça o elenco de La Casa de Papel Coreia

La Casa de Papel, série espanhola da Netflix, foi um grande sucesso de audiência na plataforma de streaming. Então, outra produção em língua não-inglesa dominou o catálogo: a sul-coreana Round 6.

Juntando o melhor dos dois mundos, a Netflix estreou nesta sexta-feira, 24 de junho, a primeira temporada de La Casa de Papel: Coreia, sua versão coreana da produção.

Continua depois da publicidade

A nova série se passa em um futuro próximo no qual Coreia do Sul e Coreia do Norte estão finalmente se reunificando após 80 anos em tensão. Com uma moeda única instaurada, um grupo de ladrões vê a oportunidade de roubar a nova casa da moeda.

Confira quem estrela essa série que promete ser um grande sucesso, incluindo astros de Round 6 e Lost em seu elenco principal, com informações do Collider:

Yoo Ji-tae como o Professor

Yoo Ji-tae é o Professor, o inteligente idealizador do assalto à Casa da Moeda Unificada. O ator está em atividade desde os anos 90 e é principalmente conhecido pelo papel do vilão Lee Woojin no famoso filme coreano Oldboy, de 2003.

Park Hae-soo como Berlim

Park Hae-soo é o Berlim, prisioneiro norte-coreano que passou duas décadas em um campo de concentração e agora está finalmente livre, liderando a equipe do assalto. O ator é o mesmo que deu vida ao Cho Sang-woo em Round 6, também da Netflix.

Jeon Jong-seo como Tóquio

Jeon Jong-seo é a Tóquio, uma norte-coreana que se mudou para a Coreia do Sul com a esperança de ter uma vida melhor, mas acabou quebrando a cara no país capitalista e se juntou ao assalto. Ela é principalmente conhecida pelo filme A Ligação, também disponível na Netflix.

Lee Won-jong como Moscou

Lee Won-jon é Moscou, um especialista em mineração que tem um bom coração, dando o melhor de si para que seu filho tenha uma vida tranquila. O ator é conhecido na Coreia do Sul por séries como Vampire Prosecutor.

Kim Ji-hoon como Denver

Kim Ji-hoon é Denver, o filho problemático e emotivo de Moscou, que traz um ar juvenil para a equipe de bandidos. O astro fez dramas coreanos como Flower of Evil e Flower Boy Next Door.

Jang Yoon-ju como Nairóbi

Jang Yoon-ju é Nairobi, especialista em falsificações. Jang é uma das modelos mais respeitadas na Coreia, além de trabalhar como DJ de rádio e atriz de filmes de sucesso, como Veteran.

Lee Hyun Woo como Rio

Lee Hyun-woo é Rio, ex-estudante de medicina que se tornou o hacker da equipe. O astro atuou no drama romântico The Liar And His Lover, em 2017, e estava em hiatus da televisão coreana desde então.

Lee Kyu-ho como Oslo e Kim Ji-hun como Helsinque

Lee Kyu-ho e Kim Ji-hun dão vida à dupla Oslo e Helsinque, respectivamente, ex-membros de uma gangue chinesa. Lee fez parte do elenco de The Good Detective, enquanto Kim estrelou Jazzy Misfits.

A Força-Tarefa

La Casa de Papel: Coreia conta ainda com uma força-tarefa de elite, liderada por Seon Woo-jin (Kim Yun-jin) e Cho Moo-hyuk (Kim Sung-oh). Yun-jin fez parte do elenco de Lost, enquanto Sun-oh é lembrado pelo romance Secret Garden.

La Casa de Papel: Coreia já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.