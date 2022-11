Terra dos Sonhos: Explicamos o final do filme da Netflix com Jason Momoa

Alerta de spoiler

Terra dos Sonhos, o filme infantil da Netflix com o astro Jason Momoa, é um grande sucesso no streaming, estando na primeira posição no top 10. O longa é uma aposta da plataforma no gênero de fantasia.

O filme é baseado nos quadrinhos originais de Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, e é o segundo longa-metragem da franquia. O primeiro é O Pequeno Nemo, um filme de animação japonês de 1989.

Continua depois da publicidade

Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort e Humberly González fazem parte do elenco.

Com muita aventura e emoção, explicamos o final de Terra dos Sonhos, o novo filme da Netflix; confira abaixo.

Nemo retorna ao mundo real no final do filme?

No Mundo dos Sonhos, Flip, personagem de Momoa, tenta levar Nemo para casa, mas ela acaba derrubando a pérola.

Após Flip conseguir recuperar a pérola, ele consegue jogá-la para Nemo, mas é capturando pela lula. No entanto, Nemo manda Flip acordar, com o personagem sumindo no mundo dos sonhos.

Enquanto isso, no Mundo Desperto, Philip, tio de Nemo, acaba pulando no mar para resgatar sua sobrinha, que estava prestes a morrer afogada.

Mas, no mundo dos sonhos, ela acaba vencendo a lula, perdendo seu medo, e isso não poderia ser mais seu pesadelo. Ela justamente teve um pesadelo sobre a morte do pai, que havia sido levado por uma lula enquanto estava no mar.

Após se recuperar, ela encontra a agente Green, que conversa com Nemo sobre escolhas e sonhos que a garota tinha, mas teve de abrir mão de um para salvar Flip.

Porém, Green acaba revelando algo para Nemo, que pega seu porco e o aperta, dando a ela uma segunda pérola capaz de realizar seu maior sonho.

A garota usa isso para rever seu pai, que a espera nos degraus do farol. Ela corre para abraçá-lo e passa o dia com ele, contando as mais variadas histórias.

No mundo real, Philip leva Nemo para terra firme, e pede socorro para que as paramédicas possam salvá-la após ter se afogado.

Enquanto a vida dela está em risco no Mundo Desperto, no Mundo dos Sonhos, Nemo e o pai, Peter, conversam sobre o futuro.

Ele dá a entender que quer ver Nemo experimentando diversas coisas no mundo além do farol, para não acabar como ele.

O pai de Nemo a convence voltar para o Mundo Desperto, e que se orgulha muito dela. Ele ainda pede para que sua filha possa cuidar do irmão Philip. Ambos se despedem e ela acaba retornando.

Nemo acorda e vê seu tio feliz por vê-la viva, e está prestes a retomar sua vida com seu tio, que promete que nunca vai abandoná-la. No momento, acontece uma piada de que ele seria Flip, e ele junta seu nome com do aventureiro, se chamado de Flilip.

Posteriormente, Nemo sai da aula em sua escola e vê seu tio flertando com Arya. Após isso, ela entre no carro com seu tio, e ambos vão velejar.

Isso pareceu reacender a vontade de Philip em ser um aventureiro, algo de sua infância. Na última cena, Philip dá boa noite para Nemo, e diz que a ama muito. Ela fecha os olhos após o tio sair do quarto, e seu porco de pelúcia acaba mexendo a orelha, indicando que ela teria uma nova aventura.

Terra dos Sonhos, com Jason Momoa, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.