Thanos deveria voltar ao MCU? Criador do personagem responde

Jim Starlin, criador de Thanos nos quadrinhos, contou ao Inverse que pode ter uma chance do grande vilão da Saga do Infinito voltar ao MCU.

Em uma entrevista para o veículo, Starlin revelou que Thanos ainda pode voltar aos filmes da Marvel mesmo após sua derrota em Vingadores: Ultimato, já que a fase atual do estúdio é focado em multiversos e realidades alternativas.

Na opinião do autor, trazer Thanos de volta pode ser um caminho para trazer outros personagens ligados ao Titã Louco para estrear no MCU.

“Eu ouvi que a Marvel pode querer usar alguns dos meus outros personagens. Acho que eles devem estar ficando sem, agora que eles tem esse multiverso, existe a possibilidade de trazer Thanos de volta. E com Thanos, as possibilidades para vários outros personagens são aberta. Tem alguns que eles não usaram, como os Irmãos Sangue.” Apontou Starlin.

Enquanto Thanos já foi morto nos filmes da Marvel, ele ainda está presente de alguma forma. Na cena pós-crédito de Etenos, o personagem Eros (Harry Styles), também criado pelo autor, foi introduzido como “irmão de Thanos”.

Eros cabe no MCU?

Como o MCU lidará com Eros é um mistério para Starlin. Ele aponta que existem aspectos muito problemáticos do personagem nos quadrinhos, que talvez não se transmitam muito bem para a tela grande, o que dificulta o trabalho da Marvel.

“[Eros é] um interessante. Eu não tenho a menor ideia do que eles vão fazer com ele,” revelou o autor: “Eu meio que fiz ele como um sociopata, e ele é meio que um predador sexual. Então eu ficarei curioso para ver como o Eros do MCU será, em comparação com o outro. Especialmente hoje em dia. Então esse é complicado.”

Toda a Saga de Thanos e a pequena participação de Eros nos Eternos está disponível no Disney+.

