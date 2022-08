The Flash: Astro do filme quebra silêncio após polêmicas

O astro de The Flash, Ezra Miller, finalmente quebrou o silêncio após as recentes polêmicas envolvendo ele.

Em um comunicado recente, fornecido pelos representantes do ator à Variety, Miller revelou estar sofrendo de problemas com sua saúde mental. O ator revelou já ter começado um tratamento (via ScreenRant).

“Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo”, disse ele.

Além disso, Miller pediu desculpas pelos atos agressivos que cometeu, e diz estar comprometido em trabalhar para melhorar e voltar a um estágio saudável.

“Quero pedir desculpas a todos por ter alarmado e chateado com meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, revela o comunicado.

Ezra Miller como Flash

The Flash com Ezra Miller será cancelado?

Após a recente controvérsia do astro, acusado de furto pela polícia de Vermont, nos Estados Unidos, a Warner Bros. está avaliando opções sobre o filme.

Um novo relatório do THR revelou que a Warner conta com três opções a considerar sobre o longa-metragem do Velocista Escarlate (via ScreenRant).

Uma destas opções é engavetar o projeto orçado em US$ 300 milhões, um dos maiores orçamentos da DC. Mas, este seria o último recurso de David Zaslav, chefe da Warner Bros. Discovery.

Os outros dois pontos são: Miller busca ajuda profissional e participa da imprensa limitada antes do lançamento do filme. Ou, o astro fica de fora da divulgação do longa-metragem, e mesmo assim, o filme será lançado.

Visto que o ator já procurou ajuda profissional, parece que ele poderá participar, em algum momento, da imprensa limitada.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

