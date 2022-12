The Flash, com Ezra Miller, tem estreia adiantada pela DC

The Flash, com Ezra Miller, foi adiantado pela DC. A estreia do longa-metragem acontecerá antes do esperado, após um longo período de espera por parte dos fãs.

Conforme o ComicBook, The Flash foi adiantado para o dia 16 de junho de 2023. O filme estava, anteriormente, marcado para estrear em 23 de junho.

Com a direção de Andy Muschietti, o longa terá Ezra Miller no papel principal, Michael Keaton e Ben Affleck vivendo versões diferentes do Batman, Sasha Calle como Supergirl e Kiersey Clemons como Iris West.

Essa mudança, sem dúvidas, vem a fim de distanciar o filme da DC de Indiana Jones 5, que chega aos cinemas em 30 de junho.

Com isso, The Flash terá mais tempo para correr livremente.

Ezra Miller como Flash

Trailer do filme será lançado apenas em 2023

Com menos de um ano para o filme estrear, a Warner Bros. decidiu que não irá lançar um trailer de The Flash até 2023 (via ScreenRant).

A decisão de não lançar um trailer do filme é uma grande surpresa, visto que a única prévia que os fãs puderam ver foi lançada no DC FanDome de 2021.

No CinemaCon deste ano, algumas cenas adicionais de The Flash foram reveladas, trazendo o retorno de Keaton como Batman e Michael Shannon como General Zod.

Não se sabe qual a data do trailer de The Flash, e se ele será exibido na sessão de Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam! 2).

Por enquanto, o filme está confirmado para ser lançado na data estipulada de 2023, mesmo após polêmicas envolvendo o astro Ezra Miller.

The Flash estreia no dia 16 de junho de 2023 nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.