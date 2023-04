The Flash confirma que Batman de Michael Keaton não é o mesmo de Val Kilmer

O novo trailer de The Flash – um dos lançamentos mais aguardados da DC – parece revelar que a versão do Batman que é interpretada por Michael Keaton não é a mesma de Val Kilmer e George Clooney. Essa importante atualização, é claro, deixou muitos fãs da DC (e do filme de Ezra Miller) confusos.

“Mundos colidem quando Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado. Mas quando tenta salvar sua família e acaba, sem querer, alterando o futuro, Barry fica preso em uma realidade na qual o General Zod está de volta, ameaçando colocar o mundo em risco”, diz a sinopse de The Flash.

Continua depois da publicidade

Além de Ezra Miller (Animais Fantásticos) no papel titular, o elenco de The Flash conta também com Michael Shannon (Batman vs Superman: A Origem da Justiça), Ron Livingston (Invocação do Mal), Maribel Verdú (Elite), Kiersey Clemons (Liga da Justiça de Zack Snyder), Antje Traue (O Homem de Aço) e Michael Keaton (Homem-Aranha: De Volta ao Lar).

Mostramos abaixo como The Flash confirma que o Batman de Michael Keaton não é o mesmo de Val Kilmer e de George Clooney; confira! (via ScreenRant)

Batman de Michael Keaton não é o mesmo de Val Kilmer em The Flash

O novo trailer de The Flash mostrou mais detalhes sobre o retorno do Batman de Michael Keaton – sugerindo fortemente que o herói que aparece no filme não é o mesmo de Val Kilmer e George Clooney.

É importante lembrar que o ator americano Michael Keaton protagonizou dois filmes do herói: Batman (1989) e Batman: O Retorno (1991) – ambos dirigidos por Tim Burton.

Após o cineasta deixar a franquia, Keaton também decidiu “aposentar” o traje do herói. No filme seguinte, Batman Eternamente, Val Kilmer (Top Gun) assumiu o papel do Cavaleiro das Trevas.

Eventualmente, o intérprete do Batman foi trocado mais uma vez. No filme de Joel Schumacher, o herói é vivido por George Clooney (Onze Homens e Um Segredo).

Ou seja: The Flash marca a primeira vez que Michael Keaton interpreta o Batman em mais de 30 anos.

O trailer de The Flash que foi divulgado durante o Super Bowl mostra o traje de Michael Keaton no novo filme, e o uniforme não tem qualquer similaridade com os trajes de Val Kilmer e George Clooney.

Tanto Batman Eternamente quanto Batman & Robin introduzem novas versões do traje do Batman, e nenhuma delas é referenciada na Bat-Caverna de Michael Keaton em The Flash – pelo menos, não nas cenas que aparecem no trailer.

Nesse sentido, tudo indica que os sete trajes que surgem na Bat-Caverna teriam sido utilizados pelo personagem de Michael Keaton entre o final dos anos 90 e a linha do tempo atual da DC.

O trailer também dá a entender que esta versão do Batman não vivenciou os eventos de Batman Eternamente – no qual o herói enfrenta o Charada e o Duas Caras.

No Brasil, The Flash estreia em 15 de junho. Os outros filmes da DC estão no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.