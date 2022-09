The Flash de Ezra Miller canoniza Liga da Justiça de Zack Snyder; entenda

O filme de The Flash com Ezra Miller pode ter passado por incontáveis problemas de produção, incluindo, mas não limitados às recentes ações do ator. Com isso, permanece a dúvida se A Liga da Justiça de Zack Snyder é canônica. Curiosamente, foram os quadrinhos que responderam tal questão.

A Liga da Justiça de 2017 foi bastante controversa para os fãs da DC por muitos problemas de produção, e essas controvérsias não morreram quando a própria versão de Snyder (no chamado Snyderverse) foi lançada em 2021. Agora, The Flash: The Fastest Man Alive # 1 finalmente concede aos fãs da DC uma resposta sobre tal versão ser canônica ao DCEU.

A história por trás do desenvolvimento da Liga da Justiça é bem conhecida pelos fãs e pelo público casual de cinema: Zack Snyder deixou o filme após o trágico suicídio de sua filha.

O produto final foi totalmente inconsistente, com vários furos na trama devido ao desenvolvimento apressado e à insistência do estúdio em uma duração de duas horas e uma data de lançamento em 2017.

Quando Liga da Justiça de Zack Snyder foi lançado na HBO Max em 2021, os fãs viram que muitas subtramas foram cortadas, incluindo uma cena crucialmente importante em que o Flash volta no tempo, salvando toda a equipe e o mundo da destruição.

Snydercut agora é canônico

The Flash: The Fastest Man Alive #1, escrito por Kenny Porter com arte de Ricardo Lopez Ortiz, mostra Barry Allen lutando contra o clássico vilão do Flash, Girder; o inimigo é muito poderoso para Barry atacar com suas táticas regulares, e se desespera diante das probabilidades esmagadoras.

As versões dos personagens são justamente as que vemos nos filmes recentes do DCEU.

Batman, lutando ao lado de Flash, diz que ele que foi indispensável durante os eventos de Liga da Justiça: “Você enfrentou o pior que o universo tinha a oferecer e salvou este planeta. Perdemos essa luta. Fracassos não fazem isso – homens corajosos sim”.

Batman pode não saber, mas ele acabou de confirmar a canonicidade da Liga da Justiça de Zack Snyder para todos os leitores.

The Flash certamente não lutou contra “o pior que o universo tinha a oferecer” na versão de 2017 e absolutamente não salvou o planeta – isso foi feito por Barry Allen na versão de 2021.

Flash estava ausente da batalha final na versão que foi aos cinemas, ele estava salvando civis junto do Superman. A declaração é reconhecidamente vaga, mas Batman não teria dito isso se estivesse se referindo a Flash salvando um caminhão com uma família russa em oposição ao mundo inteiro.

Por enquanto, a Liga da Justiça de Zack Snyder é oficialmente parte do DCEU. O filme pode ser assistido no HBO Max.

