The Flash: Veja solução encontrada para filme se livrar de Ezra Miller

Envolvido até o pescoço com problemas legais, Ezra Miller é uma verdadeira pedra no sapato da DC. As ações erráticas do ator prejudicam – e muito – o lançamento do filme The Flash, que tem previsão de estreia para 2023. Os representantes da companhia podem até não ter percebido, mas existe uma solução óbvia para a questão do Flash.

Na sua controvérsia mais recente, Ezra Miller foi acusado de roubo no estado americano do Vermont. De acordo com fontes da indústria, a Warner e a DC decidiram reavaliar as opções e encontrar uma nova saída para as polêmicas do astro.

As empresas também têm que lidar com a pressão do público. Afinal de contas, após o surpreendente cancelamento de Batgirl – e outros projetos da DC – o fato da Warner manter o lançamento de The Flash é, no mínimo, inusitado.

O site Looper encontrou uma solução para a DC se livrar de Ezra Miller e prosseguir com a estreia de The Flash; confira – e tire suas próprias conclusões.

Chegada de Wally West pode salvar The Flash na DC

Segundo o site Looper, a melhor solução que a DC pode adotar para os problemas de Ezra Miller é demitir o ator e introduzir uma nova versão do Flash.

Essa nova versão seria Wally West, a terceira encarnação do Flash após Jay Garrick e Barry Allen.

Para quem não sabe, Wally West era, originalmente, Kid Flash, o ajudante do Flash. O personagem ganha seus poderes em um acidente bizarro.

Além disso, Wally é o sobrinho de Barry. Ele se torna o principal velocista da DC após a Crise das Infinitas Terras. Na trama, o Flash se sacrifica para destruir o Anti-Monitor e seu canhão anti-matéria.

Sendo assim, como o DCEU pode introduzir Wally West? A resposta é muito simples: matar o personagem de Ezra Miller (possivelmente em um sacrifício heróico) e trazer Wally West substituí-lo.

Outra opção envolve a trama de Barry Allen em “Secret Origins Annual #2”, na qual o Flash se transforma em um relâmpago, volta ao passado, atinge a si mesmo, e dá a sua versão prévia todos os poderes.

Porém, no caso do DCEU, Barry Allen voltaria ao passado para dar os poderes a Wally West.

Além disso, a introdução de Wally West também pode ajudar a DC a trabalhar melhor a trama do Multiverso – que pode culminar com a chegada de personagens de diversas subsidiárias e linhas do tempo diferentes.

Quem será Wally West no DCEU?

Finalmente, fica a dúvida: com a saída de Ezra Miller, quem pode interpretar Wally West nos filmes da DC?

Muitos fãs desejam ver Grant Gustin, o intérprete de Barry Allen no Arrowverso, como a nova versão do Flash. Porém, isso não deve acontecer.

De acordo com o visual de Wally West nas HQs, Cameron Monaghan – o intérprete do Coringa na série Gotham – seria uma ótima escolha. Chosen Jacobs, da franquia It: A Coisa, também representa uma alternativa interessante para o personagem.

Enquanto a DC não decide o destino de Ezra Miller, The Flash tem previsão de estreia para 23 de junho de 2023.

No Brasil, todos os filmes do DCEU estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.