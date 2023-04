The Flash: Grant Gustin confirma não estar no filme da DC

The Flash conta com algumas participações especiais de personagens da DC, e teria até uma da Mulher-Maravilha, que foi cortada. Mas já sabemos que Grant Gustin, o velocista escarlate da série de TV, não vai aparecer no seriado.

Em uma entrevista ao TVLine, o astro do Arrowverso foi questionado diretamente sobre os rumores alegando que ele terá uma aparição em The Flash.

Nos últimos dois anos, houve relatos sugerindo que Gustin está no filme com Ezra Miller. No entanto, ele disse que não está no longa-metragem.

“Não! [risos] Sim, tem havido muitos rumores por aí há muito tempo. Ninguém veio diretamente e me perguntou formalmente se eu quero participar. As pessoas me perguntam na rua o tempo todo, eu não estou mantendo um grande segredo elaborado”, disse o ator.

Ezra Miller como The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.