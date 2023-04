The Flash ou filme do Batman? Fãs da DC reagem ao novo trailer

The Flash ganhou um novo trailer e traz ainda mais interação entre o herói titular e outros personagens da DC. Mas os fãs estão incertos se isso é um filme do Batman ou do Velocista Escarlate.

Alguns fãs não gostaram muito do fato de Barry Allen ficar de escanteio no próprio filme. Já outros gostaram do destaque de outros heróis.

Muitos elogiaram a Supergirl de Sasha Calle, que também se destacou no primeiro trailer.

Há também quem não goste do filme por conta de Ezra Miller, que se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos.

Confira a reação dos fãs, abaixo.

o plot é que vai ser um filme do Batman com participação do flash — Gabriel Araujo (@0gabrel) April 25, 2023

Ótimos momentos dos Batman em The Flash pic.twitter.com/1nJ3zKqhqN — Robuy cansado da vida (@rubuyguy) April 25, 2023

THE FLASH VAI SER O SEGUNDO MELHOR FILME DO ANO ATRÁS APENAS DE BARBIE E NINGUEM PODE PROVAR O CONTRARIO — Lucas (@lucasifs) April 25, 2023

Os filmes da DCU são todos uma bagunça agora mudaram novamente o Batman pro filme do Flash sendo que o Batman no flash era o Ben Affleck



se mudaram de universo o flash podia ter o Grant Gustin como flash também aí seria foda — rafa.cs (@_ahrons) April 25, 2023

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash estreia em 15 de junho no Brasil.

