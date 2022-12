The Flash pode ter desmascarado teoria envolvendo o Batman

O filme The Flash é um dos mais aguardados da DC em 2023, prometendo muito ao adaptar o Flashpoint. No entanto, uma imagem promocional do longa já pode ter desmascarado uma teoria envolvendo o Batman.

Sendo uma adaptação do arco Flashpoint nos quadrinhos, a história vai abordar o herói criando uma realidade alternativa e voltando no passado para salvar sua mãe. Porém, tudo isso muda os eventos do que aconteceu com o mundo que ele conhecia.

Com a direção de Andy Muschietti (IT: A Coisa) e o roteiro por Christina Hodson (Aves de Rapina), o longa terá a presença de Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, entre outros.

A imagem promocional provoca que a versão de Michael Keaton pode sobreviver, contrariando uma teoria de que seu Batman iria morrer.

Veja a imagem, abaixo.

Afinal, o que vai acontecer com o Batman de Michael Keaton?

O primeiro teaser trailer de The Flash conta com a narração do Bruce Wayne de Keaton, mas não o mostra, exceto por uma cena em que ele está de costas (via ScreenRant).

Porém, é revelado que a Mansão Wayne está em um estado ruim, com muita poeira e panos sobre os móveis, e um traje do Batman com sangue.

Os espectadores acreditavam que o Batman de Keaton havia fingido sua morte após os eventos de Batman: O Retorno, mas a imagem desmente. Na foto, o herói é descrito como um “vigilante aposentado”.

Neste ano, a história Batman ’89 foi lançada nos quadrinhos, trazendo uma continuação alternativa de Batman: O Retorno, com a presença de alguns notórios personagens.

Gotham City está arruinada, mas Bruce ainda é o Batman, enquanto Selina tenta ser parceira de Barbara Gordon. Barbara recebe um pacote de Harvey Dent, que revelava a identidade do vigilante. No final, Bruce é visto jogando uma moeda para decidir se sairia ou não para sua patrulha noturna.

É bem possível que Bruce Wayne tenha se aposentado do manto de Batman após ter tido sua identidade descoberta por Barbara, que pode tê-lo ameaçado.

The Flash estreia no dia 16 de junho de 2023.

