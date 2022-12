The Flash: Trailer do filme ganha data de lançamento; veja

O filme The Flash é um dos mais aguardados da DC em 2023, com Ezra Miller retornando ao papel do Velocista Escarlate. Com apenas um teaser lançado, o trailer oficial do longa ganhou sua data de lançamento.

Com os astros Ben Affleck e Michael Keaton retornando como Batman, o novo longa vai adaptar o arco Flashpoint, famosa história do personagem.

Seguindo o método de visibilidade de outros estúdios, a Warner Bros, revelou que lançará o primeiro trailer durante o Super Bowl LVII (via The Direct).

O Super Bowl LVII acontece no dia 12 de fevereiro, poucos dias antes do lançamento de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

A Warner não divulga seu material promocional desde o Super Bowl de 2006, onde revelou trailers de V de Vingança, 16 Quadras e Poseidon.

Ezra Miller como Flash

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Apesar de aborda a famosa história do personagem, uma sinopse oficial ainda não foi revelada pela Warner Bros.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 16 de junho de 2023.

