Thor 4: Christian Bale comenta possível inspiração em Heath Ledger

O astro Christian Bale comenta uma possível inspiração em Heath Ledger para Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Em entrevista ao ComicBook, Bale, intérprete de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, revelou as inspirações para desempenhar o papel do vilão no filme.

Continua depois da publicidade

“Há inspiração em tantos lugares que você pode nem perceber que está se inspirando, mas muito diretamente, eu olhei para Nosferatu”, revelou o ator.

Bale está sendo elogiado pelas críticas por compararem seu desempenho em Thor 4 com o de Ledger como Coringa, em Batman: O Cavaleiro das Trevas. Porém, ele não diz que se inspirou em seu colega de elenco.

“Então, também tocando em uma grande sinceridade de como você lida com a dor, o amor e a perda. E eu acho que as pessoas vão achar que isso não é apenas uma montanha-russa e apenas um grande momento e engraçado como o inferno, mas também muito comovente”, comenta Bale.

Christian Bale em Thor 4

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Redação