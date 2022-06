Thor 4: Christian Bale explica mudança no visual do vilão

O astro Christian Bale, de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), explicou a mudança de visual do vilão do filme.

Bale vai interpretar Gorr, o Carniceiro dos Deuses, no quarto filme da franquia Thor. O astro explicou todo o processo que fez o visual do vilão ser mudado, logo após terminar de filmar um projeto (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

“Eu estava saindo de um filme em que era necessário ser meio sem músculos. E então eu vi as imagens e pensei que não vai ser possível…”, disse Bale.

Nos quadrinhos, Gorr é musculoso, mas esguio. Além disso, ele não usa uma túnica como no filme, e sim, um aparato preto que esconde sua intimidade. O ator estava receoso, mas seguiu adiante, mesmo que a pandemia o tenha atrapalhado no tempo de preparação.

“Eu pensei que isso não será possível no estado em que estou terminando um filme e indo para a Austrália para cumprir a quarentena. Normalmente, gosto de ter muito mais tempo, mas a pandemia fez com que as coisas funcionassem dessa maneira”, disse o ator.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Redação