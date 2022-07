Thor 4: Explicamos como [SPOILER] sobrevive

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) surpreendeu os fãs com a aparente morte de um importante personagem, mas logo depois voltou atrás.

Como exatamente isso aconteceu? As histórias em quadrinhos da Marvel nos dão algumas pistas. É bem simples de entender.

Obviamente, este texto conta com alguns spoilers. Portanto, não continue lendo caso ainda não tenha assistido.

Em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), Thor aparentemente mata Zeus, que aparece com pouco tempo de tela.

No entanto, a cena pós-créditos revela que Zeus, na verdade, ainda está vivo. Isso nunca é explicado de forma muito clara.

É um momento que pode ter confundido o público, já que todos tinham certeza de que Zeus definitivamente estava morto.

Como Zeus sobreviveu?

Acontece que uma explicação, talvez, não fosse realmente necessária. Não é tão simples matar um deus poderoso como Zeus.

Nas histórias em quadrinhos da Marvel, Zeus não é apenas invulnerável. Ele também é capaz de se regenerar rapidamente.

Só para que você tenha uma ideia, Zeus já sobreviveu a uma explosão causada por Galactus nos quadrinhos.

Além disso, também sobreviveu em uma luta em que foi acertado em cheio com o martelo de Thor. Não é uma tarefa fácil derrubá-lo.

Tudo isso leva a crer que simplesmente estava entendido que o público aceitaria a ideia de que não era possível matar Zeus tão facilmente.

Com tudo isso em consideração, é possível que Zeus retorne em breve no MCU, com um papel mais importante dessa vez.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.