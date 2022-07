Thor 4: Vídeo revela mais do Zeus de Russell Crowe

Um novo vídeo de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) revelou um pouco mais do Zeus de Russel Crowe.

A Marvel divulgou um vídeo dos bastidores do filme, com comentários do elenco e do diretor Taika Waititi (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

Com muita brincadeira e uma clima leve no set, a prévia apresenta um novo visual de Russell Crowe como Zeus. O ator de Gladiador segura seu famoso raio, enquanto brilha com seu traje de ouro.

Thor irá se aproximar de Zeus no Panteão dos Deuses gregos, para avisar sobre a chegada do vilão Gorr. O novo adversário do herói planeja matar todos os deuses que existem.

Veja o vídeo, abaixo.

Gorr é o novo vilão favorito de Chris Hemsworth

O ator intérprete de Thor Odinson revelou que Gorr, o Carniceiro dos Deuses, interpretado por Christian Bale, é seu novo vilão favorito.

“Ele é meu vilão favorito no Universo Cinematográfico da Marvel, e eu amo todos com quem trabalhei, mas isso foi particularmente especial”, disse o astro em coletiva de imprensa, segundo o Digital Spy.

“E muito a ver com o que Christian disse antes, há essa qualidade empática lá, há uma vulnerabilidade. Você meio que se pega dizendo, ‘Oh, o que ele está fazendo é errado, mas eu tenho o tipo de motivação por trás disso.’ E toda vez que você trabalha com alguém diferente, personagens diferentes trazem coisas diferentes de você, e esse foi o caso aqui. E sim, ele fez um trabalho incrível”, revela, sobre o novo personagem de Christian Bale.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Redação