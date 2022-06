Tim Burton aponta semelhança do Batman de Pattinson com sua versão

Muito se comentou sobre como o Batman de Robert Pattinson é bastante sombrio, até mesmo levando em consideração os padrões do personagem.

Isso, inclusive, desagradou algumas pessoas, embora a recepção do longa-metragem tenha sido, em geral, bastante positiva.

Para Tim Burton, é curioso que as pessoas ainda comentem sobre como uma versão do Batman é “muito sombria”.

Foi exatamente o que ele ouviu na época em que trabalhou na franquia, especialmente no caso de Batman: O Retorno.

Em entrevista com a Empire, Tim Burton comentou sobre essa “semelhança” do Batman de Robert Pattinson com a sua própria versão.

“É engraçado que isso aconteça. Isso me traz várias lembranças da época em que diziam que o que eu estava fazendo também era ‘muito sombrio’.”

“Então, eu acho que isso é um pouco engraçado”, disse Tim Burton, que ganhou fama em Hollywood por seu estilo sombrio e excêntrico.

O diretor acrescentou que ainda não assistiu à nova versão de Batman. No entanto, ele garantiu que pretende assistir em breve.

“Eu ainda não assisti. Mas adoraria assistir algum dia”, comentou o cineasta, que nunca teve problema com novas versões do Batman no cinema.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível pela HBO Max.

