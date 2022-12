Titanic: A história real por trás da icônica cena de sexo do filme

Uma das cenas mais icônicas de Titanic é a cena de sexo de Jack e Rose dentro de um carro antigo. O que nem todos conhecem é a história real por trás dela.

Embora seja baseado na tragédia real do RMS Titanic em 1912, o filme conta uma história fictícia, seguindo Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), uma jovem de primeira classe, e Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), um homem de terceira classe.

Continua depois da publicidade

Eles se apaixonam a bordo do infame navio. Depois de desenhar o famoso retrato nu de Rose, Jack e ela correm para um carro dentro do porão de carga, onde fazem sexo.

Essa se tornou uma das cenas mais memoráveis ​​de Titanic e aquele carro é um dos muitos detalhes historicamente precisos do filme.

A história real por trás do carro de Titanic

O carro em que Jack e Rose fizeram sexo no Titanic era um Renault Type CB Coupe de Ville 1912, e a cena de sexo não é a única vez que o carro aparece no filme.

Ele pode ser visto sendo içado para o navio no início, enquanto a câmera faz uma panorâmica para mostrar os passageiros chegando ao porto. Como muitos outros detalhes em Titanic, a adição desse modelo de carro específico não foi uma decisão aleatória, pois havia um carro como aquele à bordo do Titanic real.

De acordo com o Historic Vehicle, o manifesto de carga do Titanic listava uma “caixa” de automóvel a bordo, e era um Renault Type CB Coupe de Ville 1912, de propriedade de um passageiro da primeira classe chamado William Carter.

O carro foi comprado na França e foi armazenado na área de armazenamento do Convés Orlop do lado do porto do Titanic.

A família Carter sobreviveu ao naufrágio do Titanic, mas o carro afundou no fundo do oceano, levando Carter a entrar com uma ação contra a White Star Line pelo valor do carro.

No entanto, o que aconteceu com o carro depois que o Titanic afundou é um mistério. Desde que o navio foi descoberto no fundo do Atlântico Norte, muitas expedições tentaram localizar o carro, mas todas sem sucesso.

O mais perto que chegaram de encontrar o carro foi uma fotografia tirada por uma equipe de pesquisa que mostrava o que parecia ser a roda dianteira esquerda e o para-choque do carro. Agora que ele está lá há mais de 100 anos, é altamente improvável que qualquer resto possa ser encontrado.

Você pode assistir Titanic por meio de plataformas digitais.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.